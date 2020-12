Ils attaquent un employé IMSS à Puebla pour avoir eu COVID-19 (Photo: Facebook / Jake Quiiroz)

Francisco Cabrera Garcia, un infirmier affecté à l’Institut mexicain de sécurité sociale (IMSS), aurait été expulsé de son domicile manière violente par sa logeuse, à Puebla, pour avoir été testé positif au COVID-19.

L’épouse de Cabrera García a rapporté que samedi soir 26 décembre, son mari avait été expulsé de force de sa maison située dans le sanglier privé # 2614, quartier Las Hadas, aux mains de Ani Cortés Ocaña, comptable à l’agence Nissan située à Cholula, qui loue la propriété.

«Il s’appelle Francisco, il est administrateur de profession, mais il travaille également comme brancard à l’hôpital de traumatologie et orthopédique de l’IMSS, son rôle le plus important est d’être le super héros de notre fille. Un homme travailleur, loyal et honnête, un bon fils, un bon frère, un bon père et un bon mari […] Hier, ils ont fait à mon mari la pire chose qui puisse être faite à une personne. Mme Ani Cortes Ocaña (notre propriétaire) comptable de l’automobile Succursale Nissan Cholula il a osé le chasser de notre maison quand il a découvert qu’il avait un covid. Tard dans la nuit, il a appelé et a incité tous les voisins du bâtiment à l’expulser! ” publié par l’épouse de la victime via son compte Facebook.

Dans le même communiqué, il a expliqué que pour démettre le travailleur de la sécurité sociale, la femme, accompagnée de la foule, avait exercé des violences à son encontre.

Ils l’ont fait sortir de notre maison sans avoir aucune once de miséricorde ou de solidarité

Dans le feu de l’action, il a expliqué qu’ils avaient reçu des menaces concernant leur intégrité et leurs biens; Cependant, les personnes touchées ont assuré qu’elles n’avaient fait de mal à personne et que, comme il était déjà au courant de la contagion, l’officier n’avait pas quitté l’appartement pour éviter d’infecter les voisins, mais cela n’aidait pas du tout de vouloir raisonner avec la propriétaire.

«Ils nous ont menacés et la propriétaire en claquant des doigts nous a dit de sortir tous nos déchets parce que le lendemain elle le ferait. Les voisins ainsi que la propriétaire étaient une racaille et les pires êtres humains que nous ayons pu rencontrer “, élaboré sur le compte des événements.

Après avoir signalé les menaces d’Ani Cortés Ocaña, l’épouse de la victime a rapporté que le comédien Franco Escamilla l’avait contactée pour voir comment elle pouvait l’aider. Ce qui contraste avec la réponse de Miguel Barbosa, gouverneur de Puebla, qui n’a pas commenté la question.

Cette affaire contribue aux attaques contre le personnel du secteur de la santé au Mexique car, alors que dans d’autres pays, les médecins, les infirmières et les autres travailleurs hospitaliers sont respectés et reconnus, Au Mexique, il est très courant de découvrir des cas de chlore jetés dans la rue pour les «désinfecter» ou ils sont battus pour les faire quitter leur lieu de résidence.. De même, on sait que certaines maisons ont été vandalisées afin que le COVID-19 «n’affecte pas» les voisins.

Pendant ce temps, le coronavirus poursuit son avancée sur le territoire national et s’inscrit 1 383 434 cas positifs cumulés et 122426 décès. Au cours des dernières 24 heures, cette maladie a ajouté 6217 infections et 400 décès, pour lesquels le ministère de la Santé insiste sur le fait que les citoyens doivent agir avec prudence et responsabilité face au SRAS-CoV-2: Jusqu’à ce que le vaccin soit administré à la majorité de la population, ce virus continuera d’être une menace.

