Camilo Echeverry a sorti la chanson, et est sur le point de savoir s’il remportera l’Anglo Grammy pour son album Vida de Rico. . / Alicia Civita / Archives

Après avoir annoncé une nouvelle chanson le 13 janvier 2021, Camilo a créé sa chanson “ Ropa cara ”, sa première première de l’année après la collaboration qu’il a faite avec la famille de sa femme, Evaluna Montaner, sur la chanson “ Amen ”, en décembre 2020.

Ropa Cara a été créée le 18 mai et compte déjà près de quatre millions de vues sur YouTube.

L’attente concernant la nouvelle chanson de Camilo a commencé à grandir sur ses réseaux sociaux lorsque, quelques jours à peine dans l’année, il a assuré qu’en janvier il apporterait de la nouvelle musique. Enfin, quelques jours plus tard, il a annoncé la première de ‘Ropa cara’, un reggaeton, avec une touche de salsa surprenante à la fin, dans laquelle il raconte ce qu’il dit lui-même, “C’est une histoire basée sur des événements réels, qui ne sont pas racontés parce qu’ils sont si personnels.”

Le thème raconte ce que l’on peut supposer être une histoire d’amour ratée dans laquelle, selon Camilo chante, “ une fille aux bonnes manières ” exige que vous changiez votre façon de vous habiller pour sortir avec elle, «Un jour, il m’a dit: ‘Regarde, tu ne sors pas comme ça, avec ces petits vêtements comme ceux de’ Garage Sale ‘. Et maintenant il veut que je porte des vêtements chers, Balenciaga, Gucci, Prada ».

La première de Camilo, qui avec seulement quelques heures de publication dépasse déjà les trois millions de vues sur YouTube, a un clip vidéo réalisé par Evaluna Montaner et Santiago Achaga, et avec l’actrice Macarena Achaga, la sœur de Santiago.

‘Ropa Cara’ est un aperçu de ce que l’on pense être le lancement d’un nouvel album du musicien colombien pour cette 2021, après la sortie de son album à succès «Pour la première fois», qui comprenait des chansons telles que «le même air», «Favorite», «Don’t go» et «Tutu», principalement des chansons dédiées à sa femme et à sa nouvelle vie conjugale.

‘Vêtements chers’, rejoint le thème de ‘Rico’s Life’, une cumbia dans laquelle Camilo met en évidence qu’il y a des choses plus pertinentes que l’argent et des choses matérielles, que d’autres types de biens pèsent plus pour vivre sereinement et heureux.

Justement, le titre de la nouvelle première de Camilo a suscité les critiques de plusieurs utilisateurs des réseaux sociaux qui ont demandé à l’artiste de ne pas «répéter le rôle du pauvre».

Les mèmes ont été rapides et, au milieu de l’humour, ils ont critiqué Camilo pour avoir parlé de problèmes qui ne coïncident pas avec son état économique actuel.

Selon les commentaires sur les réseaux sociaux, Camilo, qui dispose actuellement de plusieurs conforts grâce à son travail dans l’industrie depuis plus de dix ans, n’est pas la meilleure personne pour dire des choses comme: ‘Je n’ai pas à te donner un sou, mais je peux te donner mes baisers, j’en ai un peu pour t’en sortir, mais c’est libre de danser (…) bien qu’il y ait peu que je t’offre, avec fierté: tout ce qui I have is yours », paroles de sa chanson« Vida de Rico ».

Les réseaux sociaux ont été inondés de mèmes pour ce qui était censé être le contenu de la nouvelle chanson du paisa.

Cependant, les commentaires semblent passer inaperçus par l’esprit du chanteur originaire de Medellín, qui a assuré qu’en plus de penser à publier son prochain album dans le courant de 2021, vous pensez et écrivez déjà pour le troisième.

Dans une interview pour Europa FM, Camilo Echeverry a assuré qu’il n’arrêtait pas de réfléchir et que sa créativité était toujours à la surface parce que, En plus d’écrire sa propre musique, il compose pour d’autres chanteurs tels que Juanes, Sebastián Yatra, Maluma, Becky G, entre autres.

Actuellement, Camilo a un Latin Grammy pour son album ‘Por primera vez’, et est nominé pour un Grammy Anglo pour ce même album dans la catégorie Meilleur album pop latino ou urbain.

Camilo sur le tapis aux Grammys latins. 14 novembre 2019. REUTERS / Danny Moloshok

La nouvelle chanson de Camilo, comme c’est devenu une tradition pour la famille Montaner, il a déjà une chorégraphie sur les réseaux sociaux qui, comme avec d’autres chansons de l’artiste, ou des frères Montaner, Mau et Ricky, On s’attend à ce qu’il commence à être reproduit par les adeptes du Colombien via les réseaux sociaux.