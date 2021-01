Les meilleures pièces de Campazzo

Facundo Campazzo a profité de ses minutes sur le terrain et a conçu sa meilleure performance depuis son arrivée en basket NBA aux États-Unis, en contribuant 5 triples à la victoire que son équipe, les Denver Nuggets, a obtenue sur les Minnesota Timberwolves, par 124 à 109, dans un match de la phase régulière de la compétition.

Le périmètre de Cordoue a été utilisé en continu par DT Michael Malone et a clôturé une performance de 21 minutes 25 secondes, la plus longue depuis son arrivée à la franchise de l’État du Colorado en provenance du Real Madrid. De plus, l’ancien joueur de Peñarol de Mar del Plata, âgé de 29 ans, a terminé avec une formation de 15 points, après avoir marqué 0-1 en double et 5-7 en triple.

Le gardien de point de départ habituel de l’équipe argentine (qui servait aujourd’hui essentiellement de garde) a complété son très bon travail avec 3 récupérations, 2 passes décisives, un rebond et une couverture. Le seul aspect déficitaire était une perte de balle, dans la première section de son irruption au Target Center de Minneapolis.

Campazzo a commencé sa participation au début du deuxième quart-temps. À la fin de ce deuxième chapitre, il a effectué son premier lancer à distance, avec 7m à jouer. 06s. Il a également conçu son premier vol. Au troisième quart, le Cordoue a encore récupéré. Bien que le meilleur de son répertoire soit venu dans les 12 dernières minutes, dans lesquelles Campazzo a contribué 12 points, à la suite de quatre triples effectués sur six tentatives.

Lors du match précédent, il y avait eu une rencontre entre l’ancien joueur de Peñarol et son Pablo Prigioni local (ancien Knicks de New York) et l’actuel assistant technique de l’entraîneur des Timberwolves, Ryan Saunders.

Le meilleur buteur des Nuggets (2-4) était le meneur Jamal Murray, qui a terminé avec un solde de 36 points (10-13 en double, 3-7 en triple, 7-9 en libre), 5 rebonds et 4 passes. . Alors que le stagiaire serbe Nikola Jokic a établi un «triple-double» avec un bilan de 19 points, 12 rebonds et 12 passes de but. Chez les Timberwolves (2-4), le garde Malik Beasley s’est démarqué, avec une liste de 25 points, 7 rebonds et 5 passes décisives.

«C’était une sensation incroyable. Nous avons joué un match incroyable et l’effort de l’équipe a été formidable », Campazzo a déclaré à la fin de la réunion.

Concernant les triples, il a ajouté: «Je pense que c’est mon bilan, ha. Le staff m’aide à améliorer mes triples et je dois prendre les clichés. J’ai la confiance de Malone ». Et il a laissé un avertissement: «Je ne pense pas à me détendre. Ce n’est pas comme ça, je dois aider mes coéquipiers à chaque minute que j’ai sur le terrain. Tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, soutenir, applaudir et être positif ».

5e !! 15 points pour le petit géant! – Manu Ginobili (@manuginobili) 4 janvier 2021

De son côté, un autre membre de la Génération Dorée comme Andrés Nocioni s’est réjoui de ce qu’a fait Campazzo: «Il fallait être patient. L’adaptation n’est jamais facile. Même toujours manquant. Mais comme c’est beau de voir comment Facu est capable de le faire. Et ce n’est rien comparé à ce qu’il peut faire avec plus de confiance de ses collègues ».

Il fallait être patient. L’adaptation n’est jamais facile. Même toujours manquant. Mais comme c’est beau de voir comment Facu est capable de le faire. Et ce n’est rien comparé à ce que vous pouvez faire avec plus de confiance de vos pairs. – Andrés Nocioni (@SoyElChapu) 4 janvier 2021

Et, d’une manière plus analytique, Nocioni a conclu: «Et encore une chose, comme je l’ai dit récemment dans une note, il est essentiel que Facu soit solide et solide. S’il devient définitivement efficace dans ce domaine, il aura déjà fait un grand pas en avant pour son temps sur le terrain. “

Et encore une chose, comme je l’ai dit récemment dans une note, il est essentiel que Facu soit solide et solide. Si vous devenez vraiment efficace dans ce domaine, vous aurez déjà fait un grand pas en avant pour votre temps sur le terrain. – Andrés Nocioni (@SoyElChapu) 4 janvier 2021

De son côté, son entraîneur, Michael Malone, a également fait l’éloge de Campazzo: «Ce soir, c’était la meilleure version de Facu que l’on puisse espérer. Ce soir était sa nuit. À un moment donné, il allait exploser. Plus que sa performance de ce soir, je suis impressionné par la joie de ses coéquipiers pour lui dans les vestiaires. “

La grande performance de Facundo Campazzo a attiré les éloges de plusieurs de ses compatriotes, comme Emanuel Ginobili, qui a suivi minute par minute tout ce qui se passait sur le terrain. “4ème triplé de @facucampazzo! Excellent! Il avait besoin d’un tel match. Je l’ai crié fort! », A été la première chose que Manu a écrit sur son compte Twitter. “5ème !! 15 points pour le petit géant! », S’est-il réjoui plus tard. Et il a terminé avec un “gentil” quand il a vu que la transmission officielle a interviewé le Cordovan.