Remigio Angel González González

Le procureur Guillermo Marijuán a demandé l’ouverture d’une enquête sur Remigio Álvarez González González González dans l’affaire qui a débuté l’année dernière à la suite de la plainte de Carlos Lorefice Lynch pour le différend sur la propriété de Channel 9.

Dans l’affaire qui est traitée par le Tribunal pénal national et correctionnel fédéral n ° 1 en charge de María Servini, González González est accusé délits de falsification idéologique d’instrument public et fraude en degré de tentative. Il est accusé d’avoir falsifié un document pour prendre le contrôle de Channel 9.

«Plus précisément, cette partie impute au dénommé la falsification d’un« certificat de modification »daté du 11 avril 2019, signé unilatéralement par le défendeur -au nom de la firme Televideo Services Inc- et présenté au secrétaire d’État du Delaware , États-Unis d’Amérique, le 12 du même mois et de la même année au cours desquels, entre autres, il est établi que les membres de Grupo Belleville Holdings LLC et leur participation seraient les suivants: Televideo Services Inc 95% et Remigio Ángel González González 5 % et que le nouveau «Président et Manager» du groupe était M. Juan Pablo Alviz. Aussi que ledit document dûment apostillé a été utilisé frauduleusement pour priver Carlos Eduardo Lorefice Lynch de sa qualité d’actionnaire de la société Grupo Belleville Holdings LLC à l’occasion des procédures qui ont été présentées à l’Inspection générale de la justice et à l’ENACOM », indique la lettre de Marijuán à laquelle il a eu accès Infobae.

Lorefice Lynch a dénoncé la manœuvre illicite par laquelle González González a tenté de s’approprier ses biens, plus précisément 65% de l’ensemble d’actions du groupe Belleville Holdings LLC, société constituée le 12 décembre 2006 dans l’État du Delaware, aux États-Unis, et enregistrée en République argentine. Lorefice Lynch a obtenu ce package d’actions en deux étapes: la première, le 1er septembre 2007, avec le rachat à Televideo Services Inc. de 5% de sa participation dans Grupo Belleville Holdings LLC – contrat signé entre Remigio Ángel González González, pour le compte de de Televideo Services Inc. et du plaignant-; et la deuxième partie, le 8 janvier 2008, lorsqu’elle a acheté 60% des actions de Grupo Belleville Holdings LLC à Televideo Services Inc.

Comme détaillé dans le mémoire, González González a informé Lorefice Lynch que le 12 avril 2019, il avait transféré sa participation de 65% dans Grupo Belleville Holdings LLC à Televideo Services Inc. Il l’a fait en respectant les engagements présumés assumés par Lorefice Lynch que de La justice serait inexistante.

Pour tenir ta position, González González a présenté au secrétaire d’État du Delaware, États-Unis, un faux certificat. Il s’agissait d’un «certificat de modification» daté du 11 avril 2019, signé unilatéralement par lui, au nom de Televideo Services Inc., dans lequel il était prévu que les membres du groupe Belleville Holdings LLC et leur participation seraient les suivants: Televideo Services Inc. 95% et Remigio Ángel González González, 5%. Là, il a nommé M. Juan Pablo Alviz en tant que nouveau «Président et Manager» du groupe. Ce document a ensuite été utilisé devant l’Inspection Générale de Justice et l’ENACOM.

Marijuán affirme: «Après avoir examiné les éléments de preuve recueillis tout au long de l’enquête, il est nécessaire d’évaluer la portée juridique pénale que cette partie attribue aux conduites enquêtées. Dans les présentations successives de l’affaire, l’argument central de la défense de Remigio Ángel González González est de nier que Carlos Eduardo Lorefice Lynch avait acquis 65% de Grupo Belleville Holdings LLC, que les contrats dûment signés étaient simulés et que la personne désignée manquait la solvabilité économique pour acquérir ce package d’actions, pour lequel la plainte déposée a dans le seul but de consolider une fraude “. Et il ajoute: «Plus précisément, Lorefice Lynch, profitant de son statut d’avocat de confiance de Remigio Ángel González González González, lui a recommandé de lui transférer nominalement 65% du paquet d’actions de Grupo Belleville Holdings LLC afin de se conformer à la législation argentine en matière de médias. audiovisuels et que, dans ce cadre, Il a proposé la signature des contrats simulés qu’il présente aujourd’hui comme authentiques, se faisant passer pour le propriétaire des sociétés argentines contrôlées par Grupo Belleville Holdings LLC “.

Désormais, le juge Servini devra décider d’accepter ou non la demande du procureur et dater l’enquête.

La demande d’enquête: