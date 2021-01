insécurité Cancun (Photo: Cuartoscuro)

Six villes du Mexique sont considérées par le INEGI (Institut national de statistique et de géographie) comme le plus peu sûr de tout le pays: Cuernavaca, à Morelos; San Luis Potosí, San Luis Potosí; Fresnillo, Zacatecas; Coatzacoalcos, Veracruz; Ecatepec de Morelos, État du Mexique, et Cancun, Quintana Roo.

Au contraire, les résultats de la vingt-neuvième Enquête nationale sur la sécurité publique urbaine (ENSU), réalisé par l’Institut, a révélé que les villes les moins perçues en insécurité sont: Los Cabos et La Paz, en Baja California Sur; San Pedro Garza Garcia et San Nicolás de los Garza, à Nuevo León; Merida, au Yucatán, et Saltillo, à Coahuila.

L’enquête a été réalisée par l’INEGI dans la première quinzaine de décembre 2020. Au cours de ce mois, 68,1% de la population âgée de 18 ans et plus considéraient que vivre dans leur ville n’était pas en sécurité.

La figure révèle un changement statistiquement représentatif par rapport à celui enregistré à la même période mais en 2019: 72,9 pour cent. Cependant, ce n’est pas différent des 67,8% rapportés en septembre 2020.

Depuis septembre 2020, 14 villes du Mexique ont connu des changements statistiquement significatifs: six d’entre eux ont diminué, tandis que huit ont augmenté leur nombre.

Selon les résultats de l’enquête, la perception d’insécurité continue d’être plus élevée chez les femmes du pays, avec 72,6%, tandis que pour les hommes, il est de 62,7%.

Les villes avec plus haute pourcentage d’adultes (plus de 18 ans) qui considéraient que vivre dans leur métropole n’était pas en sécurité Fresnillo, Ecatepec de Morelos, Coatzacoalcos, Cancun, Cuernavaca et San Luis Potosí, avec respectivement 94,8, 89,9, 88,9, 88,1, 87,7 et 87%.

Ceux avec le Moins la perception de l’insécurité San Pedro Garza García, Los Cabos, Mérida, Saltillo, La Paz et San Nicolás de los Garza, avec respectivement 11,7, 17,3, 24,6, 30,9, 31,8 et 31,8%.

De plus, autour du 28,1% des ménages du pays ont déclaré au moins une victime d’extorsion et / ou de vol qualifié au cours du second semestre 2020.

Les villes avec le pourcentage le plus élevé de ménages avec au moins une victime étaient Iztapalapa, Atizapán de Zaragoza, Tláhuac, Cuautitlán Izcalli et La Magdalena Contreras avec 47,1, 43,2, 42, 40,6 et 40,4 pour cent.

Concernant les victimes d’actes de corruption, on estime que 12% de la population adulte, de juillet à décembre 2020, a eu des contacts avec une autorité de sécurité publique: de ce pourcentage, 47,9% déclarent avoir souffert d’un acte de corruptionn.

On estime également que, parmi la population de plus de 18 ans, 14,3% ont été victimes de violences sexuelles ou de harcèlement personnel au deuxième semestre 2020. Dans le cas des hommes, il était de 5,7%, tandis que le pourcentage chez les femmes, il était de 21,6%.

En revanche, lors de sa conférence du matin, le président Andrés Manuel López Obrador a parlé du moment que traverse la zone métropolitaine de la vallée du Mexique en relation avec la pandémie par COVID-19[FEMININE

Bien que, selon le président, les gens se sont “bien comportés” Concernant la réduction de la mobilité pour éviter les contagions, il a admis que oui il y a une fatigue dans la population.

«C’est assez long. Il y a de la fatigue, de la fatigue; il y a surtout de la tristesse et de la douleur, parce que les êtres chers, les parents, les amis, les connaissances sont perdus “, étaient les mots avec lesquels López Obrador a caractérisé l’esprit des habitants de Mexico et de l’État du Mexique, où vit l’épicentre de la pandémie causée par le virus SRAS-CoV-2.

