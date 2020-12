Coti Sorokin et Cande Tinelli (@candelariatinelli)

Certains clins d’œil virtuels ont déclenché des rumeurs de romance entre Cande tinelli Oui Coti Sorokin début novembre. Elle-même était en charge de confirmer les versions quelques jours plus tard, avec une image avec lui de Mendoza et un court texte: “Puissiez-vous être seul avec à quel point vous êtes bon.” Et s’ils continuaient à se montrer ensemble sur les réseaux sociaux, ils n’avaient jamais été trop explicites sur les sentiments qui les unissaient. Jusqu’à jeudi dernier.

A cette occasion, la fille de Marcelo Tinelli Il est allé un peu plus loin et a surpris ses plus de quatre millions d’abonnés sur Instagram avec une image qu’il a téléchargée dans ses histoires, dans laquelle elle a été vue en train d’embrasser le musicien sur la joue, et l’emoji d’un cœur. Cependant, quelques instants plus tard, sans clarifier la raison, a décidé de supprimer la photo.

Maintenant, ce vendredi, les faits étaient beaucoup plus forts. Cande Tinelli a téléchargé une photo, mais elle ne l’a pas fait dans ses histoires (qui ne peuvent être vues que pendant 24 heures), mais elle l’a fait dans son flux (qui ne disparaît pas, à moins que l’utilisateur ne décide de la supprimer). Sur l’image ils s’embrassent, tendrement, très amoureux.

“L’endroit est ici et le temps est maintenantCande a assuré. Selon la description que le chanteur a ajoutée dans la publication, la photo a été prise à Esquel. Ils ont probablement posé pour la caméra lors de ce voyage dans le Sud à la mi-novembre, lorsqu’ils ont blanchi leur romance.

La publication d’appel d’offres de Cande Tinelli avec Coti Sorokin (Photo: Instagram)

En quelques minutes, la photo a dépassé les 80 000 “j’aime” et, comment pourrait-il en être autrement, elle a été remplie de commentaires de ses adeptes pour soutenir l’amour qu’ils ressentent. Parmi ceux qui ont exprimé leur affection, le jeune frère de Cande se distingue, Fran Tinelli, qui lui a laissé un emoji en forme de cœur. Dans le même sens, il a été exprimé Mimi alvarado, une paire de Luciano Le Tirri, Le cousin de Marcelo Tinelli.

Coti Sorokin Il a mis fin à son mariage après 25 ans de relation avec Valeria Larrarte, dans lequel ils étaient également partenaires commerciaux. Raison pour laquelle le couple a entamé la procédure de divorce pour que tout soit en ordre quand il s’agissait de diviser les biens et ce qui correspondait à chacun. De plus, il restait à définir le quota alimentaire et le régime de visite de ses quatre enfants (deux paires de jumeaux): Maia et Ivan, nés en 1995, et Leyre Oui Dylan, en 2004.

La photo que le chanteur avait publiée puis supprimée (Photo: Instagram)

Après que le compositeur et la fille de Marcelo Tinelli aient officialisé leur romance via leurs réseaux sociaux, Valeria Larrarte a exprimé son mécontentement quant au traitement de leurs enfants par son ex-mari: «Je me suis senti un peu déçu car nous avions toujours été si réservés et nous avions toujours pris soin de la famille. Mes enfants mineurs n’ont pas été pris en charge dans ce cas, ils l’ont découvert grâce aux réseaux et je me suis senti très déçu ».

Ana Rosenfeld, avocat de Valeria Larrarte, a révélé que Coti Sorokin a demandé une muselière légale pour son ex et la mère de ses quatre enfants. «Le divorce est terminé, les finances sont figées. La seule chose que j’ai faite, c’est d’avoir fait appel à la muselière légale, car je comprends que la muselière légale peut être une mesure préventive alors qu’en réalité l’autre personne va parler de l’autre, que ça peut lui faire du mal », a expliqué l’avocat.

