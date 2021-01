Coti et Cande (Photo: Instagram @candelariatinelli)

Confirmation de la romance entre Cande tinelli et Coti Sorokin en novembre dernier, il a surpris tout le monde. Spécialement pour Valeria Larrarte, qui était la femme du chanteur pendant plus de vingt-cinq ans. Cependant, ceux qui pensaient que la relation entre la fille de Marcelo Tinellmoi et l’auteur de Color Esperanza n’allaient pas prospérer, ils avaient tort. Et, après avoir dit au revoir à l’année, les deux ont décidé de partager des vacances au Mexique.

Quelle n’est pas la première fois que vous faites un voyage ensemble? La vérité est que non, puisque peu de temps après que les rumeurs qui rendaient compte du début de l’amour entre eux ont commencé à filtrer, ils se sont chargés de le blanchir en publiant d’abord quelques photos tendres à Mendoza et dans Esquel, plus tard. Cependant, dans ce cas, la situation particulière. Et pas seulement parce qu’ils ont décidé de quitter le pays, mais aussi parce qu’ils l’ont fait en compagnie de deux des quatre enfants du chanteur.

“Bye Bs.As.”, il a écrit Lele dans une première histoire Instagram dans laquelle elle est vue à l’aéroport. Et, dans le même temps, Coti a utilisé le même réseau social pour publier deux autres images: l’une dans laquelle les jumeaux ont été vus Leyre et Dylan, 16 ans, et un autre dans lequel les chefs du chanteur et lui ont poussé et lu la légende «vacances».

Sorokin est aussi le père des jumeaux Maia et Ivan, 25 ans, qui tout indique qu’ils n’ont pas participé à ce voyage. Cependant, la réalité est que le simple fait que le chanteur ait décidé de vivre quelques jours avec son nouveau partenaire et leurs enfants indique qu’il parie que la relation continuera à se renforcer. Et que, évidemment, ses garçons ont déjà intégré sa nouvelle petite amie dans la routine familiale.

La destination choisie pour ces jours de détente était les Caraïbes mexicaines. Et, bien que Cande et Coti aient montré quelques images de la mer bleue, c’est le compte Chusmeteando qui les a découverts sur le sol aztèque et a partagé l’image du couple profitant de la plage avec leurs adeptes.

Coti avait mis fin de son mariage avec la mère de ses enfants, qui était également son partenaire commercial, et avait déjà commencé la procédure d’un divorce que beaucoup qualifient de «millionnaire» lorsqu’il a commencé sa relation avec Cande. Cependant, lorsque la nouvelle fréquentation de la chanteuse est devenue officielle, Valeria a exprimé son mécontentement. «Je me suis senti un peu déçu car nous avions toujours été si réservés et nous avions toujours pris soin de la famille. Mes enfants mineurs n’ont pas été pris en charge dans ce cas, ils l’ont découvert grâce aux réseaux et je me suis sentie très déçue », a alors déclaré la femme.

Cependant, à partir de ce moment, la chanteuse et la fille de Tinelli n’ont fait que démontrer que l’amour qui les unissait était authentique. Et, ce qui a commencé par quelques clins d’œil sur les réseaux sociaux, s’est terminé par des déclarations publiques d’amour les uns pour les autres. “L’endroit est ici et le moment maintenant», A-t-elle écrit à côté d’une photo dans laquelle les deux s’embrassaient. Et personne n’a eu le moindre doute que l’histoire était sérieuse.

