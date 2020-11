Le KO de Gervonta Davis sur Santa Cruz (Damián Rodríguez / Youtube: son Lenny)

L’Américain Gervonta Réservoir Davis a renversé le mexicain Leo Santa Cruz Avec une frappe brutale du pied gauche, il a conservé son titre régulier des poids légers ce samedi à San Antonio, au Texas, et est devenu le super poids plume de la World Boxing Association (WBA).

Dans un combat égal, dans lequel Santa Cruz a commencé mieux et l’Américain est passé de moins en plus, les deux combattants se sont engagés dans un grand échange au sixième “ round ”, se sont installés avec un uppercut de Davis, peut-être le KO le plus spectaculaire de 2020 en boxe mondiale.

Le tremblement de terre de Santa Cruz a imposé sa boxe du demi-fond dans un premier tour égal, le Mexicain s’est bien défendu et a frappé les meilleurs coups, ce qu’il a confirmé dans le deuxième avec un bon travail par derrière avec le «jab».

Davis a commencé à imposer des conditions dans le troisième; Devant un rival qui n’a pas craint le procès, le ‘Tank’ a fait des dégâts avec sa droite gauche avec laquelle il a secoué le rival.

Le quatrième tour était encore une fois d’échanges. Gervonta a cherché la mêlée dans lequel il a frappé ses impacts choquants, bien qu’il ait également reçu d’un Santa Cruz plein de vitalité qui a de nouveau provoqué un «round» égal.

L’Américain du Nord, qui est entré sur le ring avec les couleurs verte, blanche et rouge du Mexique, a augmenté sa confiance dans le cinquième; il est allé à l’opposé et l’a remporté, avec la ligne droite, avec le ‘supérieur’ et avec des contre-attaques, même si son avantage était de peu de marge comme cela s’est produit avec les vainqueurs des tours précédents.

Santa Cruz est sorti agressif en sixième, il a blessé l’estomac de Gervonta, qui a été piqué et a provoqué un échange brutal. Santa Cruz n’a pas été intimidé, il a frappé les meilleurs coups et était en passe de remporter le “ round ”, mais À 24 secondes de la fin, il a été renversé dans son propre coin avec l’un des coups les plus puissants de l’année, qui a décrété le KO.

Sous le ring, l’ex-boxeur légendaire Floyd Mayweather surveillait le match de près jusqu’à ce qu’il prenne fin. Après les festivités, «Money» s’est approché de Davis pour l’applaudir et le féliciter pour sa définition.

Gervonta, l’un des 10 meilleurs combattants livre pour livre de la boxe mondiale, atteint 24 victoires dans le même nombre de présentations23 d’entre eux sur la voie rapide et Santa Cruz a subi son deuxième revers professionnel avec 37 victoires et un nul.

