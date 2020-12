Le boxeur Saúl ‘Canelo’ Álvarez. . / José Méndez / Archives

Écriture sportive, 18 décembre . .- Le Mexicain Saúl ‘Canelo’ Álvarez, le meilleur combattant livre pour livre du moment, assure qu’il est obsédé par la prise de risques, c’est pourquoi il a accepté de se battre avec le britannique Callum Smith ce samedi à San Antonio .

“Ce qui crée un risque, c’est ce que j’aime, ce combat est un grand risque pour ma carrière, mais aussi une opportunité de faire l’histoire; Callum est numéro un à 168 livres et je veux faire campagne à ce poids”, a-t-il déclaré dans un conférence de presse.

Avec 53 victoires, 36 par KO, un match nul et une défaite, Álvarez est le combattant le plus rentable aujourd’hui, qui à 30 ans traverse un moment de grande forme sportive, qu’il tentera de démontrer contre Smith, un combattant de 27 ans. gagne dans le même nombre de départs, dans un combat pour les ceintures des poids super moyens du World Boxing Council (WBC) et de la World Association (WBA).

“Smith est grand et a des qualités, ce qui le rend plus complet, mais avec mon expérience et mon niveau, je dois m’adapter. Je sais ce que j’ai devant moi mais je suis prêt pour ça”, at-il déclaré.

Le “Canelo” n’était pas très expressif devant les médias, il a dit que parler n’a pas de sens car la vérité sera connue lorsque les deux adversaires monteront sur le ring.

“Quand la cloche sonne, c’est quand la réalité sera vue; je sors toujours pour gagner par tous les moyens. Si un KO se produit, j’en profiterai. Sinon, j’ai l’expérience pour gagner en 12 rounds”, a-t-il déclaré.

Pour le Mexicain de 30 ans, le combat de samedi est l’un des plus grands défis de sa carrière, contre un adversaire invaincu qui mesure 18 centimètres, possède de la technique et frappe fort, bien qu’Álvarez soit le favori.

Saúl s’est préparé avec le poids lourd cubain Frank Sánchez comme partenaire d’entraînement, avec lequel il a répété ce que peut être un combat contre un rival beaucoup plus ambitieux comme les Anglais.

“Canelo est le meilleur livre pour livre et je veux prouver que je peux concourir à ce niveau”, a déclaré Smith, champion des super-moyens de la WBA, qui a avoué s’être préparé de la meilleure façon, confiant de réaliser le triomphe de sa vie, ce qui lui donnera accès aux gros sacs.

Les deux rivaux ne se sont pas battus depuis plus d’un an, mais ils ont continué à s’entraîner cette année, le combat devrait donc être l’un des meilleurs en 2020.

“Je comprends que ‘Canelo’ est le favori. Cela me donne satisfaction parce que j’ai travaillé dur pour être là où je suis; je dois avoir une tactique établie, observer ce qui se passe dans le combat. Je ne crains jamais le combat et je pense que je peux gagner n’importe qui”, a-t-il conclu.

Ce vendredi sera la pesée et tout sera prêt pour le combat, samedi à l’Alamodome de San Antonio, Texas, devant quelque 12 000 fans.