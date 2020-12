Lors de son premier combat de 2020, le boxeur mexicain Saúl ‘Canelo’ Alvárez a battu le Britannique Callum Smith, jusqu’alors invaincu, par décision unanime samedi et a remporté les titres des super-moyens WBA et WBC.

Álvarez, qui était déjà champion en trois divisions, a remporté le titre de champion des super-moyens WBA (World Boxing Association) (168 livres, 76,2 kg) que Smith possédait et a également ajouté celui du World Boxing Council (WBC). , qui était vacant.

Le Mexicain de 30 ans n’avait pas porté ses gants depuis sa victoire à élimination directe sur le Russe Sergey Kovalev en novembre 2019, mais à son retour samedi soir, il a eu une performance dévastatrice contre Smith dans la ville américaine de San Antonio, au Texas. ).

“Je me sens très bien. J’ai fait du très bon travail après avoir passé 13 mois sans lutter contre un combattant de plus de poids que moi, un champion du monde. Je suis très heureux, nous sommes de retour”, a déclaré Álvarez, remerciant le soutien indéfectible de son entourage. 12 000 fans ont été autorisés à entrer dans l’Alamodome de San Antonio.

“Nous allons continuer à faire l’histoire, c’est l’ère de ‘Canelo”, a proclamé Alvarez, avec des plans pour unifier tous les titres des super-moyens.

“Je me sens très fort à ce poids, je me porte moins”, dit-il. “C’est la première étape, nous allons pour plus. A court terme, je veux unifier les titres de 168 livres. Qui que ce soit là-bas, nous allons pour lui”, at-il ajouté.

Álvarez n’a pas exclu d’affronter pour la troisième fois le Kazakh Gennady Golovkin, qu’il a battu en 2018 dans une décision controversée à Las Vegas.

“J’ai prouvé que je me suis battu avec les meilleurs et que si vous devez vous battre avec Golovkin pour que les gens profitent d’un grand combat, c’est bien”, a-t-il déclaré.

Le combattant de Guadalajara, qui était le favori dans les paris, compte désormais 54 victoires (36 KO), 1 défaite et 2 nuls tandis que Smith se retrouve avec 27 victoires (19 KO) et 1 défaite et sans venger la défaite subie par son frère aîné Liam avant ‘Canelo’ lui-même en 2016.

– Victoire à l’unanimité –

Malgré la différence de hauteur entre Smith (1,91 m) et Álvarez (1,72 m), le Mexicain est passé à l’offensive profitant de sa plus grande vitesse et a rapidement porté plusieurs coups au corps du combattant de Liverpool.

«Canelo», l’un des meilleurs boxeurs livre pour livre aujourd’hui, a donné le ton dans les premières mesures alors que Smith, soutenant dangereusement contre les cordes, pouvait à peine se défendre sans trouver de place pour profiter de son «jab».

Alvarez a mis le combat sur les rails en sa faveur dès le début sans risquer le KO, en se concentrant sur le maintien du siège et en évitant une réaction de Smith.

Au milieu du combat, le Britannique a trouvé de l’espace pour enchaîner plusieurs coups avec sa gauche et a tenté de se renforcer au centre du ring pour secouer la pression du Mexicain.

La résistance de Smith, cependant, a commencé à décliner dans les derniers rounds et Álvarez a attaqué pour régler le combat sur la voie rapide, obligeant son rival à s’appuyer sur les cordes et à le serrer dans ses bras pour arrêter la ruée.

Avec son pantalon plein de taches de sang, Smith a réussi à terminer les 12 tours debout mais les juges ont donné la victoire par décision unanime à ‘Canelo’ avec des scores de 119-109, 119-109 et 117-111.

Le retour d’Álvarez sur le ring a été retardé de plusieurs mois en raison de la pandémie de coronavirus et de la rupture de ses liens avec la société Golden Boy Promotions, propriété de l’ancien boxeur Óscar de la Hoya.

Au cours de sa carrière, ‘Canelo’ n’a perdu contre la star Floyd Mayweather Jr que par décision en septembre 2013 alors qu’il avait 23 ans.

Smith, pour sa part, était également sans combat depuis décembre 2019 lorsqu’il a remporté une victoire serrée sur son compatriote John Ryder.

“Ce n’était pas ma soirée … il n’y a pas d’excuses, il est très bon”, a déclaré Smith à propos du Mexicain.

Le combat de samedi était la troisième fois que le Britannique mettait son titre WBA en jeu, qu’il a remporté en éliminant George Groves en septembre 2018.

