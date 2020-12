Canelo Álvarez affrontera Callum Smith à San Antonio, Texas (Photo: Ed Mulholland / .)

Le retour attendu de Saul Canelo Alvarez à l’anneau sera à contre-courant Champion du monde des super-moyensà Association mondiale de boxe et Ring Magazine, Callum Smith. Le combat aura lieu samedi 19 décembre prochain au Alamadome de San Antonio, Texas.

Les combats préliminaires commenceront à 19h00 (heure du centre du Mexique) et il est prévu que le match stellaire entre les Canelo et Callum Smith commencent à 21h00. (Heure du Mexique central).

Voici les matchs précédents qui auront lieu ce week-end à l’Alamodome:

-Frank Sanchez contre Julian Fernandez

-Raymond Ford c. Juan Antonio Lopez

-Austin Williams contre Isiah Jones

– Marc Castro c. Luis Javier Valdes

-Alexis Espino contre Ashton Sykes

-Christian Gómez Durán vs. Ange Hernandez –

Alexis Eduardo Molina contre Robert Greenwood

Il y aura différentes alternatives pour voir le combat de Saúl Canelo Álvarez contre Callum Smith, aussi bien en télévision câblée qu’en open: Azteca 7, ESPN, TUDN et le canal spatial. Pour États-Unis, Espagne et Angleterre Vous pourrez suivre le combat via la plateforme DAZN, mais il est nécessaire d’avoir une inscription préalable.

Ce vendredi, la prise de poids a été effectuée et les deux combattants ont dépassé l’échelle pesant 168 livres chacun, tous deux à la limite autorisée dans la catégorie des super-moyens. Après la cérémonie, le boxeur mexicain a évoqué les difficultés de ce combat.

“Avec l’expérience que j’ai pour moi, la taille ne veut rien dire, si elle est plus grande ou plus petite que moi”il a commenté aux médias. De son côté, Smith a évoqué l’opportunité que représente ce combat, en plus de peser ses attributs physiques par rapport à ceux de Canelo: “Je mettrai en valeur la hauteur et la portée le jour du combat, je mettrai mes compétences et mon intelligence contre lui”, a répondu le Britanique.

Le combattant originaire de Jalisco a assuré qu’il chercherait à renverser son adversaire par KO et a commenté que lui et son coin arriveront avec plusieurs plans de combat afin de ne pas avoir de contre-temps et d’être en mesure de changer la stratégie requise.

“Je ne peux pas passer une mauvaise nuit, dis” ah, ce n’était pas ma nuit “. Je dois faire tout ce qui est possible et que s’ils me battent, c’est parce qu’ils sont meilleurs que moi », a déclaré Canelo. Malgré le fait que le Mexicain a avoué se sentir prêt, c’est le premier combat de l’année pour Alvarez, qui a dû interrompre ses actions précédentes en raison de la pandémie de COVID-19[FEMININE

Pour le Britannique c’est aussi sa première confrontation, la dernière a eu lieu en novembre 2019, contre John Ryder, qu’il a vaincu par décision unanime. Jusqu’à présent, le combattant de 30 ans a maintenu sa carrière invaincue depuis 2012.

Dans ce combat, la vacance de poids sera contestée Super poids moyen du World Boxing Council, ainsi que ceux de la World Boxing Association et The Ring belt.

Ce combat ne sera pas seulement diffusé à des millions de personnes à travers la télévision et les plateformes numériques, il sera également assisté par environ 12 mille fans depuis les gradins du lieu.

