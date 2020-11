Le Centre d’études interdisciplinaires (CEI) de l’Université nationale de Rosario et la Fondation pour les études internationales (FUNPEI) proposent le Diplôme international en endocannabinologie, cannabis et cannabinoïdes (DECC) pour les médecins, pharmaciens, chimistes et professionnels d’autres sciences du santé (Shutterstock)

Progrès dans la réglementation des cannabis Dans la région et dans le monde, ils ont ouvert la voie à la prescription et à la fabrication de produits à usage médicinal à partir de la plante et de ses dérivés, ainsi que de cannabinoïdes d’une autre origine.

Ces dernières années, il a été souligné que la population de ces pays a besoin de professionnels ayant une formation adéquate pour la prescription et le suivi des traitements, ainsi que de ceux en charge de la production et de la formulation des médicaments et produits à base de plantes.

Bien qu’il n’y ait pas de chiffres officiels d’usagers de cannabis médical en Argentine, un exemple sert d’échantillon: l’année dernière, lors de la première édition de Cannabis Expo, 25 000 personnes étaient attendues au cours des trois jours. Cependant, seulement le premier jour de l’expo, ils ont été 30 mille participants, avide d’informations, de conseils juridiques et médicaux et de conseils en matière de santé et de droits.

Le cours historique et l’évolution des usages du cannabis, ont involontairement permis une polarisation entre banalisation et idéalisation de ses effets, ainsi que des opinions qui révèlent une vision basée sur la désinformation et les préjugés.

C’est pourquoi un besoin urgent a été généré de mettre en œuvre un programme éducatif de niveau universitaire international au niveau universitaire, orienté vers les disciplines directement impliquées dans la production et l’indication du cannabis et des cannabinoïdes à usage médical, de la même manière et avec les mêmes exigences que celles requises pour les autres composés destinés au traitement des problèmes de santé.

Ainsi est né Diplôme international en endocannabinologie, cannabis et cannabinoïdes (DECC) pour les médecins, pharmaciens, chimistes et professionnels d’autres sciences de la santé, offrant le Université nationale de Rosario (UNR), Santa Fe, Argentine et la Fondation pour les études internationales. L’objectif principal est de répondre au besoin d’une formation de haut niveau académique, afin de générer des ressources humaines qui accompagnent les changements réglementaires en Amérique latine et dans le monde.

Ce jeudi 19, à 19 heures (Argentine) aura lieu la remise du diplôme. Il sera en charge du médecin Rachel Peyraube, Directeur du diplôme; Professeur Darío Maiorana, directeur du Centre d’études interdisciplinaires (CEI); et le docteur José Aníbal Romero, président de FUNPEI. Pour vous inscrire à la présentation, vous pouvez accéder au lien suivant.

«En février de cette année, ils m’ont dit qu’il y avait un besoin urgent de formation solide dans la région, en raison de ce qui se passe avec le cannabis: des médecins qui rejettent les patients, des médecins qui disent qu’il n’a pas de soutien scientifique, des patients qui les choses comme ils peuvent, à leur manière, en cherchant leur soulagement, pour eux-mêmes et pour leurs proches, mais dans un chaos qui n’est pas ordonné et qui ne se produirait dans aucune autre situation », a-t-il expliqué. Peyraube à Infobae, concernant la naissance et la nécessité de ce diplôme.

“La formation de ce diplôme est organisée en 12 modules qui couvrent de la culture de la plante, de ses composants et comment les médicaments doivent être fabriqués, aux différentes pathologies et comment une consultation clinique dans ce domaine doit être menée“, Détails sur la portée du diplôme, visant” toutes les formations universitaires et spécialités médicales et non médicales liées à la production de la plante et des médicaments qui peuvent en être dérivés, à l’approche clinique et à la prescription, et la recherche. Ils recevront des outils fournis par ceux qui ont développé et créé les connaissances ».

Concernant les objectifs, il précise que «premièrement, l’idée est de promouvoir l’inclusion systématique dans le cursus universitaire de ce domaine de la connaissance, qui n’est pas inclus. Et nous voulons qu’il soit inclus, entre autres, pour qu’il soit adapté à la fois à la prescription et à l’approche clinique (c’est-à-dire aux médecins), à la recherche (biologistes moléculaires, biochimistes) et à la production et la formulation de produits à base de cannabis et de cannabinoïdes. . Ce n’est pas seulement pour les médecins, c’est aussi pour comprendre comment il doit être produit de qualité pour un usage humain et surtout pour un usage médical ».

L’autre objectif central est de fournir les outils nécessaires aux professionnels. Ainsi, le diplôme est structuré en classes théoriques, ateliers et, enfin, cliniques, «dans le régime athénée, pour discuter des cas et apprendre à prescrire». Le diplôme sera remis à trois langues: Espagnol, anglais et portugais, avec traduction simultanée.

Le médecin Peyraube – Spécialiste uruguayen en endocannabinologie et usage problématique des drogues et membre du comité exécutif de l’Association internationale des médicaments cannabinoïdes (IACM) et de l’International Cannabinoid Research Society (ICRS) – estime que «les patients ont vraiment besoin et ont le droit d’avoir un corpus professionnel dans les différents domaines, qui donne les réponses appropriées, non improvisées, non intuitives, non générées à partir de la culture de consommation, mais générées à partir de la recherche, ce que nous, médecins et autorités sanitaires, avons demandé pour toute autre situation médical, nécessitant une prescription ».

Peyraube souligne la nécessité de cette professionnalisation, car il s’agit de produits «qui ne sont pas anodins. En Argentine et en Uruguay, de temps en temps, nous recevons des appels des services de toxicologie ou des urgences, parlant de patients qui prennent de l’huile et souffrent d’arythmie. Ou qu’un patient qui a eu des crises a maintenant plus de crises. Cela se produit parce qu’il y a une pratique illégale de la médecine ou parce qu’il y a des médecins qui ont décidé de l’accompagner, parce que la manière dont elle est pratiquée ne les convainc pas ».

Le diplôme a un objectif plus large, avec l’ambition d’accompagner la formation de cadres techniques qui ont ensuite la capacité de définir des politiques de santé publique. «Cela peut être réalisé si nous avons des professionnels liés à la science, à la technologie et à la santé publique», dit-il. Peyraube. «Certains ministères et secrétariats sont déjà intéressés à ce que leurs fonctionnaires spécialisés postulent et soient formés pour définir correctement la politique. C’est ce que méritent les patients et les médecins ».

Pour s’inscrire au diplôme, les personnes intéressées doivent envoyer un courrier électronique à consultations@funpei.org. Si plus d’informations sont nécessaires, vous pouvez visiter ce lien.