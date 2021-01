CanSino a administré son vaccin à 15000 volontaires mexicains (Shutterstock)

Marcelo Ebrard, chef du ministère des Relations extérieures (SRE), a indiqué que Produits biologiques CanSino Il présentera prochainement les résultats des essais de phase 3 appliqués à 15 000 personnes au Mexique en octobre dernier. Cela procédera à votre approbation par la Commission fédérale de protection contre les risques sanitaires (Cofepris).

Il a également souligné que Les vaccins Curevac arriveront la semaine prochaine (Allemagne), et Novavax (États-Unis), qui entamera son enquête de phase 3 dans le pays.

Il convient de rappeler que les autorités estiment que Le Mexique cesse de recevoir les vaccins Pfizer-BioNTech pendant deux semaines, mais qu’à ce moment-là, des doses de CanSino seront appliquées.

Cela a été averti par Arturo Herrera, chef du ministère des Finances et du Crédit public (SHCP), qui a également souligné que des antigènes russes (Spoutnik-V) arriveront également.

La chancelière a rendu compte de la phase 3 de certains vaccins (Photo: Twitter)

En ce sens, ils ont précisé que le retard de deux semaines est dû au fait que les Nations Unies (ONU) exigeait que le laboratoire réduise ses livraisons aux pays avec lesquels il avait un accord et fournisse plus de doses au corps, de telle manière que la thésaurisation serait évitée et l’antidote serait offert aux pays les plus pauvres.

Marcelo Ebrard, a rapporté queMalgré ce fait, le Mexique recevra la même quantité de dose convenue, soit 5 millions 44 mille 650.

En revanche, selon les accords conclus par les autorités fédérales, on estime que du vaccin russe et sino-canadien, 12 millions de doses peuvent être obtenues, tandis que la distribution et l’acquisition nécessaires pour couvrir l’ensemble de la population mexicaine continuent d’être résolues.

Depuis décembre dernier, le président Andrés Manuel López Obrador avait déjà annoncé et prévu que d’ici fin janvier, au moins 2 millions de doses de CanSino arriveraient au Mexique, d’ici février et mars 3 millions arriveront respectivement.

On estime qu’aucun vaccin Pfizer n’arrivera pendant deux semaines (Photo: REUTERS / Yves Herman)

«Le vaccin CanSino d’une société pharmaceutique chinoise, nous avons un contrat pour 35 millions de doses, l’engagement est qu’ils en livreront 2 millions en janvier, 3 millions en février, 3 millions en mars et ainsi de suite. Nous avons déjà signé cet accord », a déclaré le président depuis l’année dernière.

Il est important de souligner que, Bien que le gouvernement fédéral envisage déjà d’acquérir le vaccin et de l’appliquer dans un proche avenir, Cofepris n’a pas encore autorisé son utilisation.

Le 19 janvier, le ministre des Affaires étrangères a indiqué que l’utilisation de l’immuniseur sino-canadien était sur le point d’être autorisée, car ils n’attendent que ses résultats pour passer à la prochaine étape d’analyse, qui se terminera par l’approbation de Cofepris.

En plus de cela, ils commencent également les procédures d’approbation de la dose de Spoutnik-V, qui devrait être appliquée immédiatement par CanSino.

CanSino doit être approuvé par Cofepris (Photo: REUTERS / Thomas Peter / File Photo)

«Pfizer hors du Mexique, vient de Belgique autorisé; CanSino, pour avoir été autorisé en complétant la phase 3; AstraZeneca, autorisé et pour commencer l’emballage, le remplissage final; et Spoutnik V, pour avoir été autorisé », a expliqué Marcelo Ebrard au Palais national mardi dernier.

Il ne faut pas oublier que tant que l’immunité de la majorité de la population d’un pays ne sera pas atteinte, le SRAS-CoV-2 continuera de représenter un danger pour les habitants de ce territoire. Pour cette raison, le ministère de la Santé (SSa) a demandé aux Mexicains d’être au courant de l’avancement de la journée nationale de vaccination contre le COVID-19, qui se poursuit dans sa première phase consistant à injecter du personnel du secteur de la santé qui vous êtes plus exposé à ce virus.

