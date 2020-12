La caravane des fans de la rivière a commencé à partir de l’obélisque

Les fans de la rivière ont célébré un nouvel anniversaire de la finale de la Copa Libertadores “Le plus important de l’histoire” atteint avant Boca à Madrid. Des milliers de supporters se sont rassemblés à l’Obélisque pour mener «l’éternelle caravane» au stade Monumental de Núñez., avec le souvenir très présent de la victoire historique remportée au stade Santiago Bernabéu le 9 décembre 2018.

River célèbre le nouvel anniversaire de la Copa Libertadores 2018 (Photo: Nicolás Stulberg)

Tandis que sur proposition des groupes de fans, groupes et filiales de River qui ont organisé l’événement Ils ont demandé de respecter la distanciation due à la pandémie de coronavirus, il était possible de voir un large public rassemblé et sans protection adéquate.

Les fans de la rivière se sont moqués de Boca dans «l’éternelle caravane» (Photo: Nicolás Stulberg)

«Nous demandons aux fans de respecter les protocoles sanitaires pour que nous ayons une fête en paix. Venez avec votre chemise, votre drapeau et tous les cadeaux pour encourager les plus grands de votre véhicule, mais n’oubliez pas votre jugulaire et maintenez la distance sociale », ont-ils demandé à l’organisation, bien que ce il n’a pas été accompli.

“Avec la collaboration de tous, ce sera un jour historique comme la caravane pour les 100 ans de 2001, et le plus long drapeau du monde en 2012”, ont ajouté les organisateurs de “Eternal Caravan”.

La Copa Libertadores est inévitable (Photo: Nicolás Stulberg)

L’itinéraire de 11 kilomètres a commencé le long de l’Avenida 9 de Julio, puis a continué le long de la Calle Carlos Pellegrini, en empruntant l’Avenida Del Libertador et enfin Figueroa Alcorta jusqu’à la rivière.

Le club de l’Atlético River Plate de ses réseaux, les supporters et plusieurs joueurs de l’effectif actuel et ceux qui sont partis ont célébré ce 9 décembre le deuxième anniversaire du triomphe historique contre Boca Juniors par 3 à 1 en finale de la Copa Libertadores 2018 joué à Madrid.

La “fin la plus importante de l’histoire” ne pouvait pas avoir Boca comme axe de la dérision (Photo: Nicolás Stulberg)

