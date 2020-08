Une personne est décédée samedi à Portland après une journée d’affrontements entre une caravane pro-Trump et des manifestants devenus violents avec des bagarres, des balles de peinture et des coups de feu.

Les partisans de Trump se sont rassemblés samedi dans une banlieue de Portland pour une apparente démonstration de force et une tentative de contrer les manifestations de Black Lives Matters qui se déroulent dans la plus grande ville de l’Oregon depuis des mois.

Le rassemblement de véhicules pro-Trump a commencé près de Clackamas, au sud-est du centre-ville. La caravane, composée de centaines de voitures et de camions, prévoyait initialement de faire le tour des autoroutes. Mais certains de ses membres se sont séparés et se sont dirigés vers le centre-ville, Mike Baker, un correspondant du New York Times, a déclaré dimanche matin à Chuck Todd de NBC News sur «Meet the Press».

Dans le centre-ville de Portland, des affrontements se sont rapidement produits entre les membres de la caravane et les contre-manifestants.

« Nous avons vu des bagarres dans les rues, des gens à l’arrière d’un pick-up tirant des balles de peinture dans la foule, d’autres personnes jetant des objets dans les camions où les partisans de Pro-Trump étaient là en train de conduire », a déclaré Baker.

Justin Dunlap, un journaliste indépendant qui était sur le terrain à Portland samedi, a déclaré à NBC News que «la caravane de voitures Trump causait des problèmes» et qu’il avait entendu des informations selon lesquelles des gens pulvérisaient du gaz poivré. Il a dit que la scène était « super lourde ».

La police de Portland a décrit la caravane comme un «rassemblement politique» et a confirmé les informations faisant état d’affrontements entre partisans de Trump et contre-manifestants. «Des agents sont intervenus et dans certains cas ont procédé à des arrestations», a écrit samedi la police de la ville sur Twitter.

En fin de compte, la journée s’est terminée par des coups de feu et la mort d’une personne.

Dunlap a déclaré avoir vu la victime face à deux personnes lorsqu’il a entendu les coups de feu. Il n’a pas vu le coup de feu parce que la masse a été pulvérisée en même temps, et on ne sait toujours pas si et comment la fusillade était liée aux manifestations.

La victime s’est retournée « a fait quelques pas, puis est tombée face contre terre », a déclaré Dunlap, 44 ans, ajoutant que les deux personnes qui lui faisaient face se sont enfuis de la scène.

Une photo de la scène publiée par . montre l’homme portant un chapeau avec un logo Patriot Prayer, que le Southern Poverty Law Center décrit comme une organisation d’extrême droite. Le groupe s’est auparavant rallié à Portland.

Dimanche matin, Trump a fait l’éloge de la caravane, qualifiant ses membres de «GRANDS PATRIOTES» sur Twitter.

Le président a souvent appelé au retour à «la loi et à l’ordre» à Portland, qui a vu les manifestations de Black Lives Matter en cours depuis mai.

«Le grand retour de bâton qui se passe à Portland ne peut pas être inattendu après 95 jours d’observation et le maire incompétent admet qu’il n’a aucune idée de ce qu’il fait», a-t-il écrit sur Twitter.

La gouverneure de l’Oregon, Kate Brown, a critiqué Trump dimanche, le blâmant pour la violence dans un communiqué.

« Le président Trump a encouragé la division et attisé la violence. Cela s’est produit à Charlottesville. Cela s’est produit à Kenosha. Et maintenant, malheureusement, cela se passe à Portland, dans l’Oregon », a déclaré le gouverneur, qui a condamné la violence de « tous les côtés du spectre politique ». «

« Mais malgré les railleries et les tweets du président, c’est une question de vie ou de mort », a déclaré Brown.