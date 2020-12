Miguel Cardona, nommé par le président élu américain Joe Biden pour diriger le ministère de l’Éducation. . / Archive

Washington, 23 décembre . .- Miguel Cardona, un ancien enseignant d’école publique, a revendiqué mercredi son identité bilingue et biculturelle de Latino et d’Américain lors de sa présentation officielle en tant que candidat par le président élu américain Joe Biden. , pour diriger le ministère de l’Éducation.

«Pour moi, étant bilingue et biculturelle et étant aussi américaine que la tarte aux pommes, le riz et les haricots, pour moi, l’éducation était ce qui me mettait au même niveau que les autres», a déclaré Cardona, d’origine portoricaine. un événement à Wilmington (Delaware).

Cardona a promis que, s’il est confirmé par le Sénat, il fera tout son possible pour que les enfants et les jeunes puissent accéder aux mêmes opportunités éducatives.

“Pour trop d’étudiants, leur code postal et leur couleur de peau sont toujours les meilleurs prédicteurs des opportunités qu’ils auront tout au long de leur vie”, a déploré Cardona, qui a cité l’universitaire Pedro Noguera pour affirmer que les États-Unis ont permis pendant “échec de normalisation” trop long.

“Pendant trop longtemps”, a-t-il souligné, “nous avons permis aux enfants américains de terminer leurs études secondaires sans aucune idée de la manière d’entrer sur le marché du travail”.

Et, en outre, il a estimé que les États-Unis ont laissé tomber les plus jeunes enfants en ne garantissant pas une éducation publique pour les moins de cinq ans, comme cela existe dans de nombreux pays européens; et a noté que les jeunes ont également été abandonnés avec des frais universitaires excessifs.

“L’UNION FAIT LA FORCE”

Il a également contacté les enseignants et leur a demandé de travailler avec lui et avec les élèves, les parents et les chefs d’État, locaux et tribaux pour «réimaginer le système éducatif et le reconstruire d’une meilleure manière».

«L’unité fait la force», a déclaré Cardona en espagnol, qui depuis 2019 était secrétaire à l’éducation dans l’État du Connecticut.

Dans le discours, il a également rappelé ses humbles origines: son enfance dans des logements subventionnés par le gouvernement dans la ville de Meriden, dans le Connecticut, et comment l’éducation lui a permis de devenir le premier membre de sa famille à aller à l’université puis à travailler. en tant qu’enseignant dans votre ville.

À Meriden, Cardona a également été directeur de l’éducation pour ce district scolaire pendant dix ans et, en 2012, a été reconnu comme le meilleur directeur de l’année.

Il y a plus d’un an, il est devenu le secrétaire à l’Éducation du Connecticut, un poste à partir duquel il a dû superviser l’apprentissage à distance de milliers d’étudiants en raison de la pandémie COVID-19, une tâche difficile.

Par exemple, lorsque les écoles ont fermé leurs portes, Cardona s’est empressé de livrer 100 000 ordinateurs portables aux étudiants de son état pour s’assurer qu’ils pourraient suivre.

«Les problèmes et les inégalités ont tourmenté notre système éducatif bien avant le covid-19. Et ils seront avec nous une fois que le virus aura disparu. Il est de notre responsabilité de faire le plus possible en ce moment pour créer des opportunités», a-t-il soutenu.

La confirmation de Cardona comme secrétaire à l’éducation dépend du Sénat, où les républicains ont la majorité.

Pendant ce temps, Biden, qui prendra ses fonctions de président le 20 janvier, a déjà dessiné une bonne partie de son cabinet même s’il doit encore nommer, entre autres, le chef de la justice.