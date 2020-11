Après la vague d’infections à coronavirus en Le Grand Prix de la Cuisine qui a affecté Juan Marconi, Felicitas Pizarro et Carina Zampini, L’actrice a confié à travers ses réseaux sociaux qu’elle avait déjà été libérée et que ces jours-ci, elle retournerait au travail.

“Salut. Je vous dis que je suis déjà sorti, demain je retourne sur le ring, heureusement je l’ai traversé sans symptômes. Merci d’être toujours là, pour l’amour et les soins ces jours-ci. J’adore”, L’ancienne protagoniste de Dulce Amor a écrit sur son compte Twitter, recevant plus de trois mille “J’aime”.

Cependant, de nombreux commentaires sur son message provenaient d’utilisateurs qui étaient en faveur de Andrea Politti, qui l’a remplacée au volant pendant les deux semaines d’absence de Zampini. Beaucoup d’entre eux ont demandé que l’hôtesse couturière reste dans le cycle de cuisson.

“Les producteurs devraient fixer la note, puisque ce Politti le programme est meilleur“,” Qu’est-ce qui est vrai dans tout ce qu’ils ont dit? Que tu ne voulais pas de remplaçant, que tu criais dans le ciel pour le vestiaire, que tu ne voulais pas qu’Andrea ait ton coiffeur “,” J’adore Politti. Elle n’a pas autant d’actrice que vous et elle ne crie pas autant et moins elle fait des grimaces et se moque de je ne sais quoi, comme vous. Je suis également content que vous alliez bien »et« Je m’en fiche si vous revenez ou non »étaient quelques-uns des commentaires négatifs reçus par le chauffeur principal.

Avec plus d’un million d’abonnés sur Twitter, il a également reçu un soutien: “Bonjour Cari c’est bien, quelqu’un pour mettre de l’ordre dans la cuisine”, «Chérie, je suis contente que tu sois bien, mais sans symptômes, c’est impossible. Quelque chose que tu avais comme un mal de tête, quelque chose de plus fatigué, quelque chose d’insignifiant, mais quelque chose, tu ne devrais pas tromper les gens», «Cette nouvelle a rendu ma journée heureuse, à quel point tout s’est bien passé. la meilleure façon et je suis content que tu rejoignes le travail donc on te voit rire tous les après-midi, je t’adore beaucoup »,« Quelle bonne nouvelle Cari. Que vous reveniez rechargés et qu’en ce temps nous vous avons envoyé tout l’amour que nous avons pour vous et une belle énergie. Nous vous aimons”.

Le premier à confirmer qu’il avait le coronavirus fue Juan Marconi, copilote du cycle, qui a décidé de faire des prélèvements après qu’un de ses amis, avec qui il avait dîné, ait présenté des symptômes. Son positif a été ajouté par celui de Zampini et celui de Felicitas Pizarro, enceinte de sept mois. Jimena Monteverde remplace le jeune cuisinier qui fait partie du jury par Mauricio Asta et Christian Petersen.

En dialogue avec Télé-exposition Felicitas, qui est sur le point de présenter dans El Gourmet le cycle Avec toi pain et oignon, avec son mari Santiago Solerno, a déclaré qu’elle allait bien, qu’elle était asymptomatique et que son obstétricien lui avait dit de ne pas s’inquiéter mais de le tenir informé de quoi que ce soit. Il est maintenant à la maison avec sa compagne, également opérée de l’appendicite, et avec son fils Ramón, âgé de trois ans.

Après avoir repris son travail, Pizarro travaillera jusqu’à fin décembre, date à laquelle il commencera son congé de maternité, en attendant l’arrivée d’Indalecio, en janvier prochain.

JE CONTINUE DE LIRE

Toto Kirzner, en voyant Adrián Suar et Araceli González dans La Banda del Golden Rocket: “Je me sens identifié”

Les retrouvailles d’Olivia Wilde et Jason Sudeikis après leur séparation et la promenade romantique de Kaia Gerber et Jacob Elordi

Thelma Fardin a évoqué la nouvelle vie de Darthés au Brésil: «Il est clair que tout cela est très injuste»

Certains nous charment d’abord, pour nous trahir plus tard. D’autres sont même coupables de les aimer, au fond … Mais ils nous attrapent tous, pour le meilleur ou pour le pire. Parce qu’en fin de compte, comment cela peut-il être si mauvais!

Certains nous charment d’abord, pour nous trahir plus tard. D’autres sont même coupables de les aimer, au fond … Mais ils nous attrapent tous, pour le meilleur ou pour le pire. Parce qu’en fin de compte, comment cela peut-il être si mauvais!

PLUS DE NOUVELLES