19/08/2020

MADRID, 23 ANS (CHANCE)

Carla Barber vit l’un des moments les plus doux de sa vie aux côtés de Diego Matamoros, la personne qui a su la comprendre et lui donner tout ce qu’elle cherchait en amour. Ensemble, ils forment un tandem spectaculaire et la vérité est que nous voyons aussi le fils de Kiko Matamoros plus amoureux que jamais, sa façon d’être, d’être et de se montrer aux autres a changé depuis qu’il a commencé cette parade nuptiale … il est méconnaissable!

L’ancienne candidate Survivors est heureuse de voir la bonne relation entre Kiko Matamoros et ses enfants, elle est fière de voir comment son partenaire entretient de bonnes relations avec son père. De plus, Carla nous a avoué la possibilité d’être mère: “Je voudrais être mère. Si j’ai un partenaire, avec mon partenaire, mais je ne renie pas être une mère adoptive célibataire si tel est le cas. Pour moi, le mieux est d’avoir un père à qui s’occuper. à mes enfants, maintenant je suis avec Diego et nous pourrions créer une famille ensemble, mais on ne sait jamais. “

Ce que le couple Diego Matamoros a voulu préciser, c’est qu’ils ne se sont jamais mariés dans le passé: «Oui, je ne me suis jamais marié». Carla continue d’essayer de mener une vie normale malgré l’utilisation de béquilles après son accident il y a quelques jours et en marchant très mal. A cette occasion, malgré cette difficulté, nous l’avons vue dîner au restaurant Diverxo.