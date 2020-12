“La recommandation jusqu’à présent avec Sputnik V est de vacciner jusqu’à 60 ans car ils étaient encore en train de terminer l’analyse des données, mais Ils ont confirmé qu’ils recommandaient déjà d’allonger l’âge pour vacciner», A assuré le responsable dans une longue interview avec Russia Today.

De Moscou, Vizzotti a expliqué à la délégation argentine qu’il dirige a pour objectif «avancer dans la logistique et le transport du vaccin“À l’Argentine, en plus de la” vérification technique “que doit effectuer l’Administration nationale des médicaments, de l’alimentation et de la technologie médicale (ANMAT).

Le responsable du ministère de la Santé a expliqué que l’Argentine «Doit recevoir 10 millions de traitements du vaccin Spoutnik V entre décembre de cette année et janvier et février 2021″ Et a précisé que “dans ce premier envoi, il y a 300 mille doses“Qui travaillent” pour qu’ils arrivent le plus tôt possible, avant la fin de l’année, comme c’était l’engagement. “

Dans la même veine, Vizzotti a noté: «Nous avons la possibilité d’avoir des doses pour vacciner jusqu’à 25 millions de personnes entre janvier et juin 2021».

Points saillants de l’entrevue:

«Nous sommes en contact avec la Russie depuis fin juin. Nous avons fait beaucoup de progrès. Cette visite consiste à avancer sur les dernières étapes de la logistique et du transfert vers l’Argentine, ainsi que sur la vérification technique de l’ANMAT pour l’approbation du vaccin ».

«Nous travaillons pour que le vaccin atteigne l’Argentine avec le OK de l’ANMAT, le contrat rempli et avec le défi de ce qu’est ce transfert en pandémie, avec le climat qui existe ici en Russie et avec toutes les étapes qui manquent. approuvé “.

«Nous avons toutes les exigences de l’ANMAT, la seule chose qui manquait était l’inspection. Les informations sur les lots, leur provenance, leur contrôle qualité et la documentation spécifique pour libérer les lots une fois qu’ils sont en Argentine ont déjà été envoyés ».

«Le contrat stipule que l’Argentine doit recevoir 10 millions de traitements entre décembre, janvier et février. Dans ce premier envoi, il y a 300 000 doses du composant 1, sur lesquelles nous travaillons pour arriver avant la fin de l’année, comme nous l’avions promis. Le reste des doses et le 2ème composant arriveront entre janvier et février ».

“Nous espérons que d’ici mars, un pourcentage important de la population à plus grand risque sera vacciné, pour réduire le premier objectif que nous avons, qui est la morbidité et la mortalité et l’impact socio-économique du COVID.”

En ce qui concerne la version qui arrivera en premier, Vizzotti a expliqué que c’est celle qui est maintenue gelée à -18 degrés. Bien qu’il ait ajouté qu’ils étaient déjà informés qu’ils travaillaient sur les données de thermostabilité afin que pendant deux mois ils puissent être maintenus entre 2 et 8 degrés. Cet envoi arrivera à partir de janvier.

Vizzotti a également confirmé que les vols d’Aerolineas Argentinas transporteraient le vaccin vers l’Argentine, bien qu’il ait précisé qu’ils travaillaient avec une société de logistique pour organiser le transfert des vaccins de leur lieu de production vers les avions, selon les recommandations de l’usine. producteur.

«Il y a une réservation de vol pour le 22 décembre dans le but de pouvoir terminer toutes les étapes, mais c’est un jour après jour. Nous sommes dans une pandémie, nous devons autoriser les routes et le climat pour transférer les vaccins et les procédures douanières … Nous travaillons très dur jour et nuit pour y parvenir et avons l’espoir de l’avoir bientôt ».

«Le plan de vaccination fonctionne depuis mai en parallèle du plan de vaccination. L’Etat fournira les vaccins, seringues, aiguilles, équipements de protection individuelle pour la pandémie et la mise en œuvre sera coordonnée avec chacune des 24 juridictions ».

«L’objectif est de réduire la mortalité, la morbidité et l’impact social et économique de la pandémie. La population cible sera: d’abord le personnel de santé et de sécurité, les forces armées et ensuite les personnes de plus de 60 ans, qui en Argentine ont pris 82% de la mortalité ».

«Un autre groupe prioritaire pour maintenir la présence des classes aux trois niveaux est le personnel enseignant et non enseignant. Ensuite, un travail se fera en fonction de la disponibilité des doses, de l’arrivée et de l’information de chaque vaccin, dans différentes populations pour augmenter la couverture ».

«Jusqu’à présent, nous avons la possibilité d’avoir des doses pour vacciner 20 à 25 millions de personnes entre janvier et juin. Nous estimons qu’il nous faudra entre 6 et 8 mois pour atteindre une couverture importante et avoir plus de tranquillité d’esprit face à la pandémie ».

«Dès le premier jour, nous avons analysé les essais cliniques et à partir de ce jour, les plus de 60 ans ont été inclus dans les essais du vaccin Sputnik V. La décision a été prise à ce moment-là en sachant qu’il y aurait des données. Gamaleya, le ministère de la Santé et le comité d’experts indépendant ont confirmé qu’ils avaient déjà analysé les données et qu’ils recommandaient d’allonger l’âge de la vaccination. Nous espérons que nous pourrons bientôt avoir cette recommandation pour nous conformer formellement à tous les résultats ».

«En Argentine, dès le premier jour, nous avons eu connaissance de cette situation; et puisque maintenant nous allons vacciner le personnel de santé, cela peut commencer jusqu’à ce que l’indication soit formellement établie et continuer avec toutes les étapes comme prévu ».

«La recommandation de ne pas boire d’alcool concerne tous les vaccins. Lorsque l’alcool est consommé en excès et sous forme chronique, le corps et les cellules utilisent l’énergie générée par les défenses pour pouvoir métaboliser l’alcool et ainsi perdre un peu de la réponse immunitaire pour générer des anticorps. La consommation chronique et excessive d’alcool est mauvaise pour la population quelle que soit la situation. La recommandation est générale et une consommation d’alcool modérée après avoir été vaccinée n’a aucun impact sur l’effet ou sur la sécurité ».

“La plupart de la population fait confiance et adhère à la vaccination.”

«Nous nous engageons à instaurer la confiance avec des informations objectives afin qu’elle atteigne la population et prenne la décision de se faire vacciner volontairement. Dans le calendrier national de vaccination, les vaccins sont gratuits et obligatoires, mais dans ce cas, cette campagne ne sera pas incluse dans le calendrier et j’espère qu’avec le temps cette confiance augmentera.

«Tous les laboratoires de vaccins créent des alliances stratégiques pour étendre la production, le monde a besoin des mêmes intrants en même temps et tous concluent des accords de transfert de technologie. la fédération russe ne fait pas exception. Il y a des contacts en Argentine entre viados. L’Argentine souhaite participer à des essais cliniques, faire partie de la chaîne de distribution et avoir accès au plus grand nombre de vaccins possible ».