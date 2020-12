Carlos Iannizzotto a été réélu président de Coninagro Photo: Gustavo Ortiz

Carlos Iannizzotto a été réélu président du conseil d’administration de la Confédération agricole intercoopérative (CONINAGRO) et il a estimé qu’au cours de son mandat de deux ans, l’institution devra repenser les autorités nationales, voire provinciales, pour consolider les «objectifs» du secteur en matière de politiques liées à l’agriculture. Pour la coopérative ruraliste, avec le gouvernement d’Alberto Fernández “il y a eu beaucoup de dialogue mais peu de solutions” au problème du secteur.

«C’est une grande responsabilité d’être réélu président. Je suis en faveur du remplacement mais les associés ont jugé nécessaire de continuer à commander ou à coordonner le Conseil de Coninagro, où il y a un travail d’équipe. Nous devons nous renouveler et proposer des lignes de travail, surtout dans un pays où il y a eu beaucoup de dialogue mais peu de solutions. Nous recherchons de nouvelles voies qui nous mènent aux mêmes objectifs », a commenté Iannizzotto en dialogue avec Infobae.

«Nous pensons», a expliqué le chef de CONINAGRO, «que la question liée aux lignes directrices pour la conduite des politiques de population est un axe de travail qui doit être actualisé: à travers ces politiques, nous pouvons développer le fédéralisme, et voir l’enjeu social, éducatif, de la connectivité et des routes. rural. Nous avons eu plusieurs fois affaire au gouvernement, mais nous voulons lui donner une autre empreinte ».

Concernant les lacunes que sa direction a pu avoir du ruralisme, Iannizzotto a assuré: «Ces dernières années, nous n’avons pas été en mesure de sensibiliser de manière adéquate et ferme nos autorités, avec lesquelles nous entretenons un très bon dialogue. Par exemple, avec les ministres Matías Kulfas (Développement productif) et Luis Basterra (Agriculture), puisque de nombreuses mesures n’ont pas été exécutées alors que nous étions très clairs “sur la demande et la portée qu’ils avaient pour nous”.

Le leader a déclaré que “la ruralité veut ouvrir ses bras pour que de nombreuses familles qui puissent venir travailler dans l’activité agricole”, et deuxièmement, le dirigeant a également estimé que de l’entité “nous voulons revitaliser le rôle des femmes au sein de Coninagro , puisque le rôle des femmes dans la direction des coopératives, atteint également le Conseil d’administration de l’entité.

Autre enjeu qui cherche à mobiliser la promotion d’une «alimentation saine et durable», où les dirigeants de l’entité veulent “donner une autre approche” qui atteint la société et créer également les conditions dans le marché intérieur pour “soutenir, financer, former et fournir la technologie” pour accroître la production d’aliments “sains” et fédérer les secteurs primaire et industriel.

La politique “concrétion” est revendiquée

Iannizzotto sera accompagné dans ce nouveau mandat par les membres suivants du Conseil d’Administration: Carlos Groselj, Elbio Laucirica, Georges Breitschmitt, Alejandro Buttiero, Lucas Magnano, Edgardo Barzola, Daniel Kindebaluc, Orlando Stvass, Nicolás Carlino, Felipe Tavernier, Manfredo Seifert, Juan Hutak, Claudio Francou et Ricardo Vitale. Fiduciaire régulier: Alberto Juan Candelero; Receveur suppléant: Roberto Buser.

Le président réélu du Coninagro au moment de sa consultation sur la manière de développer des politiques issues du coopérativisme, et notamment de l’Institut national d’associativisme et d’économie sociale (INAES, entité officielle où il travaille en tant que directeur, le dirigeant a déclaré que «Dans le discours, au gouvernement, nous sommes très bien situés mais plus tard dans la concrétion liée aux mesures financières, fiscales et promotionnelles, je pense que ce type de mesure a fait défaut. Sachant qu’ils peuvent atténuer le déficit de l’Etat national ».

Selon le chef de Coninagro, à travers les consortiums de la route et de l’eau et ceux liés aux alliances stratégiques pour l’exportation des PME, il est présenté comme “des outils liés au travail et à la jeunesse: ils ne sont ni utilisés ni promus”.

