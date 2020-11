Carlos Queiroz, à son arrivée à l’équipe de concentration de Barranquilla (Colombie). . / Fédération colombienne de football

Carlos Queiroz a parlé de James Rodríguez lors de la conférence de presse, avant le début de l’entraînement pour les matches de qualification contre Uruguay et Equateur. Là, l’entraîneur a évoqué la blessure du joueur et laissé entendre qu’il n’avait pas est récupéré à 100%.

“Avec la question de James, je n’aime pas parler du mot ‘préoccupation’, cela fait partie de mon travail et je ne suis pas là pour montrer de l’inquiétude, je dois montrer aux fans et à la presse colombienne les solutions”, a déclaré le coach de La Colombie.

Queiroz dit que le volant a un problème très spécifique, qu’ils travaillent main dans la main avec leurs formateurs et Everton, «La décision est; travail de qualité et essayer en ce moment nous devons travailler avec lui, le développer et le présenter de la meilleure façon possible, c’est la réalité ».

Le coach aussi a envoyé un message à Carlo Ancelotti par rapport aux minutes données à James après la blessure, “Dans le football, une chose est d’être prêt à jouer, d’avoir la volonté et le désir de jouer. Une autre chose est d’être bien préparé à jouer. Et c’est là que les entraîneurs entrent en jeu et nous allons le faire quand James arrivera ».

James Rodriguez est l’un des acteurs le plus important pour l’équipe nationale colombienne. Le milieu de terrain anglais d’Everton a présenté une blessure, qui n’a jamais été confirmée par son équipe, qui l’a contraint à rater le match à la date 7 de la Premier League contre Newcastle. Le volant a joué huit matchs avec le ‘caramel’, il a marqué trois buts et contribué quatre passes.

Concernant le reste des joueurs, il a dit que certains doivent récupérer physiquement, d’autres tactiquement et ceux qui jouent moins doivent avoir une récupération mentale, «Il y a quelques joueurs qui ne jouent pas autant. Ce n’est pas une préoccupation, c’est du travail et nous allons essayer de le développer pour qu’ils soient prêts et bien préparés pour ce que nous voulons ».

Vous etes peut etre intéressé:

Un audio controversé de Carlos Queiroz sur la violence contre les femmes est divulgué

Carlos Antonio Vélez a interrogé Carlos Queiroz pour ses déclarations sur Sebastián Villa

23 joueurs se concentrent déjà à Barranquilla avec l’équipe colombienne