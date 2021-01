Carlos Vives est l’un des invités spéciaux du Hay Festival de Cartagena 2021 pour son récent livre “Cumbiana”.

En mai de l’année dernière, Carlos Vives a sorti son 14e album intitulé Cumbiana, où le chanteur Samario a revisité le joint, le vallenato et, surtout, la cumbia. Chaque chanson est un voyage sonore à travers une région baignée par les plus grands fleuves et marécages de Colombie.

Si ces genres sont ancrés dans les dix chansons qui composent cet album, pour Vives cela ne suffisait pas, alors l’artiste Samarium a décidé de développer un autre projet, avec le soutien de l’historien et compositeur de la Banque Guillermo Barreto, un ardent défenseur de la cumbia, dans lequel ils se sont consacrés à enquêter sur l’origine et la véritable histoire de cette manifestation culturelle, ainsi le livre est né Cumbiana.

Infobae s’est entretenu avec Carlos Vives du lancement de son livre et de sa présence au Hay Festival à Cartagena et Jericó.

-Où est-il né et qu’est-ce que cela signifie Cumbiana?

–Cumbiana c’est le nom que j’ai trouvé pour décrire et parler d’un territoire que, parfois, on a vu un peu régionaliste, c’est un lieu où l’on peut comprendre nos origines, notamment la musique et notre histoire, et mettre en évidence l’importance de ces territoires amphibies de grands fleuves qui se déversent dans les Caraïbes et le Pacifique. Cet espace a été à l’origine de nombreuses chansons, musiciens et ménestrels qui racontent l’origine de la cumbia.

-Comment s’est déroulé le processus de création de l’album?

-Depuis que j’ai commencé à chanter vallenatos, un processus de recherche a commencé, car la même musique a commencé à me montrer les connexions et l’origine. Chanter vallenato m’a montré qu’il était le fils des cumbias. Pour bien le comprendre, il fallait savoir que César est un affluent de la Magdalena. Chaque fois que je produis un disque, j’en sais plus sur les différences qui existent entre les tambours qui étaient en Amérique; à quoi ressemblaient les modèles des cultures d’amphibiens du Rio Grande et quels sons venaient d’Afrique et de quelles régions ils venaient. J’ai appris comment l’Espagne, de ses théories musicales, est arrivée et s’est jointe à ce concert que nous appelons aujourd’hui cumbia.

D’un autre côté, j’ai également appris la capacité de notre musique à pénétrer d’autres cultures, à tel point que dans plusieurs pays d’Amérique latine, les gens pensent que la cumbia est originaire du Mexique, d’Argentine ou du Panama.

-Comment ce genre a-t-il commencé à se développer à la fois en Colombie et au Pérou ou en Argentine?

-Cumbiana nous raconte cela, comment les grandes colonies venues d’Afrique, qui ont apporté cette génétique musicale et aussi, d’une certaine manière, certaines caractéristiques de la musique espagnole, ont commencé à converger pour créer cette danse. Lorsque l’industrie de la musique est arrivée, elle est tombée sur toute cette tradition et les premières chansons de cumbia. Ces chansons ont commencé à être enregistrées en Argentine et au Mexique, à un moment où l’industrie a commencé à décoller et que ce genre a commencé à devenir populaire dans ces pays et en Espagne. Ce vol que la cumbia avait dans d’autres pays était grâce aux cultures amphibies du territoire colombien.

-Comment se fait la convergence de trois cultures: indigène, afro et espagnole, en Cumbia?

-Je suis né dans un endroit où, devant la maison de ma grand-mère, passaient les cumbiambas; C’était le berceau du carnaval de Santa Marta, un carnaval avec un héritage des îles Canaries et de Cadix, donc, depuis que je suis petit, j’ai grandi dans cette culture. Cette tradition et la compréhension de cette origine m’ont aidé à avoir une idée de l’origine de la cumbia.

Les instruments m’ont aidé à poursuivre l’enquête. Les tambours fermés venaient d’Afrique, les cornemuses venaient d’ici, des cornemuses, et le lien avec l’Espagne est très fort. Cet héritage européen est mis en évidence dans la façon dont les cumbieros s’habillent et dans cette projection folklorique qui existe aujourd’hui.

Le livre de Carlos Vives

-Pourquoi avez-vous décidé de faire appel à Rubén Blades pour faire partie de ce projet?

La relation avec lui est comme des frères. Il y a une certaine familiarité avec lui, avec le Panama et avec la musique panaméenne. Il s’avère que la musique y est liée à la musique colombienne, parce que ce qu’ils appellent typique, nous l’appelons vallenato; Sa cumbia panaméenne est, pour nous, «cumbia colombienne». Il y avait donc de nombreuses raisons de rendre cette chanson si heureuse avec Rubén. C’était un espace pour remercier cette génération de grands artistes de la salsa.

* Exposés de Carlos Vives au Hay festival

Samedi 23 janvier

Dialogues amphibies à 1900 mètres d’altitude

Entretien avec Juancho Valencia.

18h30

Jeudi 28 janvier

Retour à la culture amphibie

Conversation avec Juan Gossaín

20h30

