Le cri de Carmen Barbieri dans Cantando 2020

Après la mort de Santiago Bal, Carmen Barbieri a subi les coups à plusieurs reprises et ils ont empiré au milieu de la pandémie. Et bien que son présent ait complètement changé avec sa participation à Chanter et à faire partie de la nouvelle œuvre de Flavio Mendoza, l’artiste n’a pas pu éviter les larmes lorsque Moria Casán lui a donné son retour au gala ce mardi.

«Carmen, la première chose que je veux te dire, c’est que tu es magnifique en apparence physique. C’est incroyable comme vous en êtes un autre ce dernier mois », a salué le jury, soulignant la nouvelle apparition de son collègue. Merci Moria d’avoir regardé. Je ne veux pas pleurer Mais j’avais du mal à être à nouveau moi, à rire, à m’amuser et à m’amuser à cause de toutes les choses que nous avons traversées. Je dis que nous sommes passés parce que la famille est décédée, mais c’est difficile pour moi », répondit Barbieri en pleurant.

«Je remercie Flavio (Mendoza) de m’avoir donné l’opportunité de travailler. Nous sommes les premiers à ouvrir le théâtre et nous nous remplissons tous les soirs, bien sûr, quand nous disons «remplir», il y a 350 places par protocole. Et pour travailler dans cette société de production que j’aime tant, je vous remercie », a poursuivi la mère de Fede Bal.

«Je suis devenu terriblement gros, plus que moi. Mais je recommence à être », a déclaré Carmen Barbieri

«Maintenant, je veux vraiment travailler et je passe un bon moment. Ils me sortent d’un grand puits, pas déprimé … d’une grande tristesse que j’ai traversée et d’un grand coup qu’ils m’ont donné, je dis un coup de hache à la tête. Et je me rétablis petit à petit », ajoutée.

«Je suis devenu terriblement gros, plus que moi. Mais je redeviens “, Terminé Barbieri, heureux de commencer une nouvelle étape de sa vie pleine de travail, ses proches en bonne santé et faire ce qu’il aime faire le plus, qui est le théâtre.

En ce qui concerne la performance, Carmen Barbieri et Mariano Zito ont interprété Esta après-midi vi llover, d’Armando Manzanero, et ils ont ajouté 25 points, dont 5 grâce au hasard. Et c’est pourquoi ils sont devenus l’un des couples avec les scores les plus élevés de ce tour qui culminera vendredi prochain quand il y aura un nouvel éliminé.

Le week-end dernier, Fede Bal a décidé d’assister à la deuxième représentation de la pièce sur laquelle travaille sa mère. L’acteur s’est rendu au Broadway Theatre accompagné de sa petite amie, Sofía Aldrey, pour voir Une première, un réveil, la comédie de Flavio Mendoza qui a la participation de la capocómica, avec Raúl Lavié, Georgina Barbarossa et Nicolás Scarpino.

Fede et Sofía étaient très amoureuses au théâtre et ils se sont amusés avec la pièce où travaille Carmen, qu’ils sont allés saluer dans sa loge après le spectacle. Tous les trois ont posé très souriant pour les photographes, preuve que Carmen a très vite adopté sa belle-fille.

