MADRID, 12 (CHANCE)

Si l’on parle des grands de la musique, on ne peut pas manquer le nom de Rocío Durcal, une femme qui a tout donné dans ses chansons et qui a réussi à révolutionner la scène musicale avec ses paroles, mais surtout avec ces fameuses rancheras qui ont tourné partie du monde entier. Ses enfants portent toujours son nom comme un drapeau et sont restés, depuis sa mort, en arrière-plan, contrairement à de nombreuses autres sagas d’artistes qui ont terni l’image de la figure médiatique en mettant en lumière le linge sale.

A cette occasion, c’est aujourd’hui l’anniversaire de Carmen Morales. La fille aînée de la chanteuse fête aujourd’hui son 50e anniversaire. Sans aucun doute, elle est l’une des plus discrètes de sa vie, contrairement à sa sœur Shaila Durcal, que l’on a davantage vue et suivi de plus près son parcours professionnel.

Même ainsi, toujours prête à se souvenir de sa mère aux dates les plus importantes, nous avons récemment vu comment elle s’est montrée sur son profil Instagram lors de la journée internationale de Rocío Durcal, montrant toute son affection et son amour à cette personne que je ne lui donne pas seulement. la vie, mais était une référence pour beaucoup et cela signifiait tellement pour notre pays.

De cette manière, Carmen Morales fête aujourd’hui ses 50 ans, 50 ans après sa mère et son père, qui même étant plus dans l’ombre, ont toujours fait comprendre à tous ses enfants les valeurs qu’ils devaient continuer à porter une fois qu’ils ils n’étaient pas. Toutes nos félicitations!