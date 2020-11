Carmen Salinas a partagé avec ses followers la nouvelle de la mort de son frère (Photo: Instagram @ sarmensalinas_56)

L’actrice Carmen Salinas a partagé sa tristesse pour la mort de son frère, M. Jorge Salinas Dávila, qui a perdu la vie à Torreón Coahuila en raison de complications liées à son infection au COVID-19. C’est via son compte Instagram officiel que Carmelita a rapporté son deuil:

“Avec une profonde tristesse, je vous informe qu’aujourd’hui, 12 novembre, dans la matinée, mon frère bien-aimé Jorge Salinas Dávila est décédé à la clinique de sécurité sociale de Torreón, Coahuila”, la première actrice mexicaine a commencé à écrire au bas d’une photographie où apparaît l’homme, qui avait été hospitalisé pendant plusieurs jours au centre de santé.

«Aussi une victime de Covid et de son épouse bien-aimée est très délicate, un mariage exemplaire de 68 ans de mariage. Je vous demande à tous une prière pour le repos éternel de votre âme “a ajouté le comédien d’imitation et le producteur de théâtre.

M. Jorge Salinas Dávila a présenté des complications dérivées de son infection à coronavirus (Photo: Instagram @ carmensalinas_56)

L’ancienne députée multipartite du Parti révolutionnaire institutionnel a déclaré que ses neveux assimilent le départ de leur père et attendent la démission face à la douleur. Compte tenu de la situation actuelle et qui s’est aggravée à Mexico, où le taux d’occupation des lits d’hôpitaux a considérablement augmenté et le retour au feu rouge est en cours d’évaluation, un panorama dans lequel les établissements seraient à nouveau fermés, L’actrice a dit au revoir à son frère à distance à travers ses prières pour le reste de son âme, comme elle l’a partagé.

La publication a été commentée par certains de ses près de 500 000 adeptes, qui n’ont pas hésité à lui présenter leurs condoléances et lui adresser des vœux de démission.

Il y a des jours, L’actrice bien-aimée a installé un autel en souvenir de son défunt à la veille du traditionnel Jour des Morts et a partagé la photo où il a écrit en bas: «Dans l’offrande aux morts que je dépose chaque année dans cette maison. J’ai déjà mis ma chère soeur et mon grand ami. MAGDA RODRIGUEZ qu’il soit dans la gloire ».

L’autel que Carmen Salinas a aménagé chez elle cette année (Photo: Instagram @ carmensalinas_56)

L’actrice n’a pas laissé de côté ses personnages de divertissement mexicain dont elle se souvient avec beaucoup d’affection. Parmi les fleurs de souci, les oranges et les pommes, vous pouvez voir les portraits de célébrités telles que Celso Piña, Karla Álvarez, Juan Gabriel, José José et Ernesto Alonso.

C’était aussi le jour des fidèles morts, lorsque la mort inattendue du producteur du programme Hoy a été annoncée; Carmelita a écrit ses sentiments à côté d’une photo où les deux sont vus: «Je ne pourrai jamais oublier ma chère amie Magda Rodríguez, ses parents des acteurs incroyables. Malena Doria, qui a joué l’un des Poquianchi, son père, Jorge del Campo, très beau, un grand acteur. Sa grand-mère, l’arrière-arrière Ada Carrasco, était la grand-mère de Thalía dans la telenovela de Marimar, Comment oublier quelqu’un d’aussi talentueux que Magda? Super mère, fille, sœur et meilleure amie. Pour toujours dans mon cœur et dans mes prières “

L’actrice a dédié un message émouvant en souvenir de Magda Rodríguez et de sa famille (Photo: Instagram @ carmensalinas_54)

Déjà en juillet dernier, Carmen avait été impliquée dans le deuil, car son neveu «adoré» Sergio Salinas González a subi une crise cardiaque mortelle à 50 ans. Le producteur a expliqué que le malheur avait eu lieu à Torreón et que le défunt était le fils de son frère Roberto Salinas Lozano et de sa belle-sœur Lupita González de Salinas. C’est ainsi que la première actrice a écrit sur ses réseaux sociaux:

Son neveu Sergio Salinas a également perdu la vie en 2020 (Photo: Capture d’écran)

“J’embrasse de tout mon amour mon cher frère et les frères de Sergio. Aidez-moi à demander votre repos éternel, je suis très, très triste, et je me souviendrai toujours de mon joli güerito.«L’actrice a reçu le soutien d’adeptes et de collègues du milieu artistique, qui se sont joints à la douleur qui accable la famille Salinas.

PLUS SUR CE SUJET:

«Ne les laissez pas vous apporter des masques!»: Carmen Salinas a mis en garde contre une nouvelle façon de commettre des vols à CMDX

Alex Kaffie a été lancé contre Carmen Salinas pour avoir révélé qu’elle soutenait financièrement Xavier Ortiz

«Son immense blessure m’a touché»: Carmen Salinas a rappelé sa dernière rencontre avec Xavier Ortiz