La présentatrice Carolina Cruz a réussi à attirer l’attention, à nouveau, parmi ses millions d’abonnés sur Instagram en rejoignant la populaire dynamique de questions-réponses, qui est déjà devenue répétitive parmi les célébrités pendant la pandémie.

En rejoignant la tendance, l’une des questions à laquelle la célèbre a répondu concernait le nombre de chirurgies esthétiques qu’elle avait subies. “Combien de chirurgies avez-vous? Plus de 5? “a écrit un utilisateur, auquel Cruz a répondu sans ambages.

«Dans les« puchecas », j’en ai déjà cinq. Quand je l’ai mis, quand j’ai décollé, quand on a été encapsulé, quand j’ai eu la réduction et j’ai déjà laissé les prothèses que j’ai aujourd’hui », Cruz a déclaré, laissant plus d’un surpris par le nombre, bien qu’il n’ait pas précisé si d’autres interventions avaient été effectuées dans une autre partie du corps.

Dans la dynamique, un de ses fans lui a demandé s’il était vrai qu’elle n’aimait pas que son fils traîne avec des gens de couleur. Cruz a immédiatement fait comprendre qu’il s’agissait d’un mensonge.

«Mon Dieu, quelle est cette question? C’est faux de tout mensonge. Mon fils peut se réunir avec la personne qu’il veut, qui le rend heureux et le remplit de moments merveilleux. C’est très faux », dit-elle assez surprise.

De même, sans filtre et avec un grand sourire, la femme d’affaires a clairement fait savoir qu’elle avait la bouche tordue, mais que c’était de la naissance et non de la chirurgie esthétique.

«Cette question m’a amusé parce qu’elle est vraie et fausse. C’est vrai, j’ai la bouche tordue. Faux, ce n’est pas dû à une intervention chirurgicale, c’est un défaut d’usine. Alors je suis né “, clarifié.

En revanche, l’ancienne reine de beauté a publié une vidéo qui a fait fondre ses followers avec tendresse, où elle montrait son énorme ventre, deuxième fruit de sa relation de longue date avec l’acteur. Lincoln Palomeque.

À travers ses histoires, la mannequin a partagé un enregistrement émouvant dans lequel vous pouvez voir comment son petit bouge pendant environ sept mois de grossesse.

Mais ce n’est pas tout, le mannequin et la femme d’affaires ont également publié la dernière échographie réalisée, où Salvador a l’air en très bonne santé et grand.

Échographie publique de Carolina Cruz de son bébé en route

«Semaine 31 entrant dans le 32, presque 18 kilos de plus même si je ne remarque pas grand chose hahahaha je me sens comme un ver, heureux et reconnaissant. Aujourd’hui Salvador s’est aussi montré dans toute sa splendeur, il est très long et gros, gros, gros, en bonne santé, parfait de poids et de santé. Mon col s’est un peu ouvert et à ce stade je dois mieux prendre soin de moi, rien à craindre, nous sommes avec DIEU et cela me rassure beaucoup. (…) Je sais que beaucoup de femmes vivent les mêmes changements et j’aime partager mon histoire car en les lisant, je comprends que nous sommes un miracle à cause du merveilleux CADEAU de DONNER LA VIE. Applaudissements pour les mamans guerrières qui ont tout traversé pour réaliser ce rêve d’être maman », écrit dans la publication qui compte plus de 800 000 reproductions et près de 3 000 commentaires.

Cela pourrait t’intéresser

Juan Guillermo Cuadrado a célébré un autre titre avec la Juventus et est maintenant super champion d’Italie

L’ELN confirme avoir poursuivi ses contacts avec le gouvernement en vue de réactiver une table de dialogue

Le semi-marathon de Bogotá est de retour: l’organisation a annoncé la date de l’édition 2021 et a fourni les détails de l’événement