Le député provincial de Ensemble pour le changement Carolina Píparo, qui a subi une fuite bancaire il y a 10 ans à La Plata au cours de laquelle elle a perdu une grossesse de 8 mois, ce matin, a été victime d’un vol par un groupe de criminels à moto dans le centre de La Plata, tout en ramenant son père à la maison après les célébrations du Nouvel An.

«J’ai été approché par 6 criminels à moto, ma famille et moi allons bien. Ce n’est pas le début d’année auquel personne ne s’attend “, Píparo publié sur les réseaux sociaux.

L’épisode s’est produit aux petites heures du matin sur la Calle 47 entre 15 et 16, lorsqu’ils ont été approchés par des personnes qui conduisaient trois motos. Les criminels ont volé son portefeuille et son téléphone portable. «Ils déchargeaient la vaisselle du véhicule et à ce moment-là, alors que j’étais à l’intérieur de la voiture, Je suis approché par six criminels auxquels j’ai donné mes affaires pointées par une arme à feu», A déclaré le législateur.

Après avoir appelé le 911, la police s’est approchée de lui et lui a dit à quel poste de police il devait se rendre pour porter plainte. Cependant, sur le chemin du poste de police, ils sont tombés sur un groupe de motos. Píparo et son mari ont dénoncé qu’ils étaient les mêmes criminels qui les avaient agressés auparavant.

«Mon mari les a suivis pendant que j’appelais le 911 pour indiquer à l’opérateur dans quelle rue nous allions. À un moment donné, deux motos ont été ajoutées à ces trois motos et les cinq d’entre elles ont bloqué notre chemin, nous avons heurté l’une d’elles et trois ont commencé à nous poursuivre. Je ne sais pas combien de blocs nous avons fait jusqu’à ce que nous trouvions la police avec eux dans le dos faisant semblant de nous attaquer», A commenté l’actuel secrétaire à l’assistance aux victimes et aux politiques de genre de la municipalité de La Plata.

En ce qui concerne l’événement, il a déclaré avoir vécu “à nouveau un cauchemar”. «Je suis connu et je peux être dans les nouvelles aujourd’hui, mais c’est la réalité de beaucoup de Buenos Aires, à qui ces situations ne se produisent pas même une ou deux fois: nous avons entendu des chiffres comme 7, 10 fois ou plus dans lesquels une personne ou différents membres d’une famille subissent un crime », a-t-il déclaré.

Dans ce sens, il a remercié «ceux qui se soucient» et que ses enfants n’étaient pas avec eux dans la voiture. Aussi “l’attention de tous les policiers, je sais que beaucoup ressentent la même vulnérabilité et impuissance que n’importe quelle victime”

«C’était mon début de 2021. J’attends vraiment beaucoup plus des responsables de la sécurité, et je ne le dis pas comme une politique, je le dis parce que c’est la réalité de millions et j’espère qu’ils se sentent interpellés par nous tous qui sentons que les rues leur appartiennent. jour plus de criminels “, a-t-il souligné.

Désormais procureur de l’UFI 17 de La Plata, Maria Eugenia Di Lorenzo, recherchez dans quelles circonstances l’accident s’est produit. Comme expliqué à Infobae, l’un des jeunes hommes qui a été écrasé et traîné par le véhicule des Píparos a été référé à l’hôpital San Martín, où il a reçu des points de suture à la tête.

Aucune déclaration n’a encore été recueillie auprès des jeunes et une enquête est en cours pour savoir s’ils étaient effectivement les criminels qui avaient précédemment agressé le législateur ou étaient de simples motocyclistes qui circulaient dans les lieux. D’autre part, il reste également à déterminer si Juan Ignacio Buzali, le mari de Píparo, a intentionnellement percuté la moto, un comportement qui pourrait constituer un crime en soi.

Dans une vidéo publiée par le journal Hoy, de La Plata, on peut voir une femme affronter Píparo et son mari devant la Plaza Moreno et les accuser d’avoir “traîné une moto”. “J’ai vu le garçon jeté dans la rue”, il réprimande Buzali au milieu d’insultes.

Le DDI de La Plata de la police de Buenos Aires examine toutes les images des caméras de sécurité dans la zone pour pouvoir corroborer la séquence des événements.

Un témoin accuse le mari de Píparo d’avoir écrasé un jeune homme

