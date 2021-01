L’avocat des motocyclistes écrasés a demandé l’arrestation du mari de Carolina Píparo, qui était au volant du camion

L’avocat des deux jeunes écrasés le soir du réveillon du Nouvel An à La Plata par le mari de la députée de Buenos Aires Carolina Píparo, qui a déclaré avoir été victime d’un vol, Il a demandé ce lundi l’arrestation de Juan Ignacio Buzali, un associé du législateur, au volant au moment de l’incident.

“Attentif au comportement affiché par Juan Ignacio Buzali dans les événements des événements, son mépris total de la loi a été démontré, fuyant après avoir écrasé les victimes, cela constitue un véritable danger d’évasion », a déclaré l’avocat Martín De Vargas dans le mémoire qu’il a présenté ce matin au procureur Eugenia Di Lorenzo, dans lequel Il a également dénoncé que le couple était assisté par des fonctionnaires municipaux et a fait remarquer qu ‘«il y a une obstruction à l’enquête, car ils ont usé de leur influence pour éviter d’être arrêtés. et évitez également le contrôle de l’alcootest ».

Cette décision est désormais entre les mains du procureur Di Lorenzo qui est celui qui devrait, s’il le juge opportun, Soulevez la demande auprès du juge du tribunal n ° 5 de La Plata, Marcela Garmendia, qui intervient dans l’affaire et doit ou ne doit pas donner lieu à l’arrestation de Buzali.

Juan Ignacio Buzali en 2010 après que Carolina Píparo a été abattue dans un déversoir de banque et a perdu sa grossesse (NA)

En parallèle, cependant, l’avocat représentant les motocyclistes a présenté un deuxième mémoire dans lequel Il a également demandé la destitution du juge Garmendia puisque son fils, Juan Manuel Martínez Garmendia, est actuellement membre du cabinet municipal Julio Garro, comme Carolina Píparo. et la perte du «caractère objectif et impartial du juge» doit être évitée.

Selon ce qui est accrédité dans l’affaire jusqu’à présent, tout a commencé à l’aube du vendredi, après les célébrations du Nouvel An, à l’entrée d’une maison située sur la 47e rue, entre le 15 et le 16, lorsque Au moins six personnes se sont approchées de la Fiat 500 L noire sur trois motos dans lesquelles le législateur de Buenos Aires et son partenaire voyageaient.

Píparo, qui en 2010 avait été abattue dans un déversoir de banque alors qu’elle était enceinte – un fait pour lequel elle avait perdu le bébé -, elle avait ramené son père à la maison avec son mari lorsque les criminels les ont approchés et ont pris de force son portefeuille avec 20000 pesos et son téléphone portable, qui a ensuite été rendu par un jeune couple qui marchait dans la rue vers 3h30 du matin, quelques heures après les faits, et l’a trouvé allongé.

Les vidéos des caméras de sécurité fournies par la municipalité: l’avocat des motocyclistes assure qu’elles ont été “frelatées”

Chercheurs à l’UFI N ° 17 à La Plata Ils ont déjà prouvé l’existence du vol subi par le député de Ensemble pour le changement à travers des témoignages de voisins et des communications avec le 911. mais ce qui s’est passé ensuite n’est pas clair.

Le législateur de Buenos Aires a assuré qu’après l’événement, elle se rendait avec son mari au volant pour déposer une plainte au poste de police à bord de sa voiture Fiat 500L, lorsque ils ont de nouveau été interceptés par les «motochorros», ils ont percuté une des motos près de la Plaza Güemes et se sont échappés. Pourtant, selon l’agence ., for Justice “Il n’y a aucune indication qui lie les personnes qui voyageaient à moto avec le fait antérieur du vol.”

“Au moment où il a été informé de l’ouverture de l’affaire pour” blessures coupables “. Il n’est accusé de rien. À compter de la notification, les témoignages des blessés et de différents témoins ont été entendus, et des caméras de sécurité sont en cours d’analyse pour établir l’itinéraire emprunté par Píparo et son mari “un enquêteur ayant accès au dossier a déclaré à ..

Le moment où Carolina Píparo est réprimandée par un témoin de l’événement.

L’avocat Martín De Vargas, qui représente les deux jeunes blessés, l’un d’entre eux identifié comme Luis Lavalle, 23 ans, et l’autre un adolescent de 17 ans, a assuré qu ‘«il est prouvé par des témoignages concordants que les garçons venaient d’Abasto, que C’est une zone rurale à la périphérie de La Plata, Ce sont des garçons qui travaillent dans les champs. Ils sont venus suivre la route des poupées qui brûlent chaque année ».

Selon l’avocat, “la moto était accrochée sous la voiture de Píparo, elle avait tiré des étincelles pendant quatre pâtés de maisons et les gens leur ont demandé de s’arrêter” jusqu’à ce que finalement Píparo et son mari ont arrêté la marche sur la Plaza Moreno “où les attendait le secrétaire municipal à la sécurité, Darío Ganduglia, qui est précisément celui qui gère toutes les caméras de la municipalité”.

«Il m’a frappé et m’a laissé allongé dans la rue. La voiture est partie avec ma moto attelée pendant quatre pâtés de maisons. Puis le père d’un de mes amis est venu, est venu me chercher et m’a emmené à l’hôpital. Je n’avais pas volé et je ne les avais pas rencontrés. Je suis venu avec mes amis sur sept motos “A déclaré ce matin le jeune homme de 23 ans qui a été écrasé, qui a déclaré qu’il travaillait dans un lave-auto pendant la journée et comme livreur de pizzas la nuit. “Ils ne me poursuivaient pas, je pense qu’ils m’ont confondu avec des criminels.”

Le message du député après l’épisode

«Les motos des garçons avaient des papiers, les garçons sont issus de bonnes familles, de la classe moyenne inférieure, enfants de travailleurs. Les motocyclettes n’achètent pas de motos et elles les ont toutes en ordre », a déclaré son avocat. “Il y a deux événements différents ici, le vol et le crash, le seul lien entre les événements est le couple de Píparo et Buzali”a ajouté De Vargas, qui a assuré que le mari du législateur avait fait une prise de sang 33 heures plus tard pour l’analyse de la consommation d’alcool ou de substances. “Ce que nous demandons, c’est que la chaîne de possession de l’échantillon de sang soit préservée et qu’un ADN soit fait de sorte qu’il n’y ait aucune manipulation de l’échantillon”ajoutée.

Le procureur Di Lorenzo attend désormais les résultats de ces tests, entre autres, pour déterminer s’il faut ou non accuser le mari de la femme d’avoir agressé deux motocyclistes. Il a également organisé réalisation de relevés de pistes, périmètres et photographiques, études sur la Fiat 500L noire conduite par Buzali et la moto Honda XR250 surveillé par les jeunes attaques et l’analyse des caméras de sécurité dans la zone et les maisons privées.

En ce qui concerne les vidéos qui font déjà partie de l’affaire, l’avocat des deux jeunes écrasé, Martín De Vargas, de fait allusion à ses soupçons que certaines images du lieu en fait – qui ne capturent pas ce qui s’est passé – étaient “frelatées”. Le parquet a demandé en parallèle les images du Centre d’Opérations et de Suivi (COM) de La Plata.

Les audios des appels au 911 de Carolina Píparo après coup

Pendant ce temps, le bloc des conseillers de La Plata du Frente de Todos a demandé ce dimanche la démission de Carolina Píparo de son poste de secrétaire de l’assistance aux victimes et des politiques de genre de la municipalité et a estimé que «Il est insoutenable »la permanence du député provincial à ce poste ad honorem de la commune de La Plata.

Le député de Buenos Aires du Frente de Todos Guillermo Escudero a fait valoir à cet égard qu ‘«il y a deux faits qui justifient une enquête. D’une part, la circonstance du vol présumé, la plainte déposée par Píparo, mais aussi l’autre fait est totalement objectif: avoir percuté une moto avec deux personnes sur le dessus, qu’ils ont percuté, laissé dans la rue et ne se sont pas présentés », a-t-il indiqué.

«Enfin, ils arrêtent la voiture uniquement lorsqu’ils arrivent à la Plaza Moreno. Nous nous demandons ce que signifiait la présence du Secrétaire à la sécurité de la municipalité de La Plata, Darío Ganduglia, sur place “, a soulevé le législateur dans des déclarations à .. “Elle est fonctionnaire de la zone d’assistance aux victimes et il est inadmissible qu’elle n’ait pas soigné ces deux personnes et qu’elle les ait abandonnées dans la rue.”

Fernando moqueur, avocat de Píparo, considéré comme “exagéré” le mandat d’arrêt contre Buzali.

