entre 60% et 64% des micro et petites entreprises et 51% des moyennes entreprises de la région ont été fortement touchées par la pandémie

Plus de 250 jours se sont écoulés depuis la mise en quarantaine obligatoire. Une quarantaine qui, aux problèmes déjà posés par les entreprises et les PME, comme le manque de liquidités, s’ajoute à la baisse drastique des ventes et à l’extrême difficulté de payer les salaires.

Le coup a été ressenti dans tous les pays de la région, et beaucoup. Face à ce scénario, les gouvernements latino-américains ont commencé à promouvoir des mesures économiques et financières de soutien. Quelles mesures? La majeure partie était concentrée dans les prêts à des taux préférentiels, mais il y avait aussi des exonérations fiscales et des aides directes pour le paiement des salaires, entre autres. Cependant, tous n’ont pas alloué le même budget ou promu des mesures identiques.

Le Pérou et la Colombie sont les pays qui accordent le plus d’importance au secteur entrepreneurial: ils ont alloué respectivement 31,4% et 28,6% de l’aide totale aux PME et aux entrepreneurs, selon une analyse publiée par le Centre stratégique latino-américain de Géopolitique (Celag) et préparé sur la base d’informations de la CEPALC et de sources officielles.

Au Chili, le chiffre était plus proche de 10%, même s’il convient de noter que c’est l’un des pays qui a affecté le pourcentage le plus élevé du PIB à ces mesures d’aide économique (9,4%) et que le montant accordé aux PME est équivalent pas moins de 3 milliards de dollars. Est-ce beaucoup, un peu? Beaucoup, surtout si l’on considère que le pourcentage de la Colombie, l’un des pays qui a donné la priorité aux PME, est d’environ 5 milliards USD.

Plus précisément, le pays transandin a lancé le plan national «Pas à pas, le Chili se redresse» et l’un des quatre axes axés sur le soutien aux PME. Pour leur donner l’air et faire baisser la pression fiscale, il a abaissé la taxe de première catégorie du régime ProPyme de 25% à 10% jusqu’en 2022, réduit de moitié le taux des paiements mensuels provisoires (PPM) et prolongé le délai de paiement de la TVA à trois. mois.

Suivant cette ligne, plus de 37 000 PME chiliennes ont été rejetées par les banques pour être considérées comme à haut risque, même lorsqu’elles remplissaient les conditions de crédit. Quelque chose de similaire à ce qui s’est passé en Argentine avec la ligne de crédit spéciale à taux préférentiel (24%), conçue pour que les entrepreneurs et les PME puissent continuer à travailler malgré l’arrêt de la fin mars. En revanche, si près de 500 000 PME péruviennes ont bénéficié de la mesure Reactiva Pérou, les organisations écosystémiques soulignent que le programme n’atteint pas les entreprises car les taux bancaires sont très élevés. Selon ces organisations, de nombreuses entreprises sont rejetées pour avoir traîné sur les dettes ou pour être des entreprises informelles.

Pour l’année prochaine, il sera essentiel de redoubler d’efforts, de lever les obstacles et de repenser le paquet de mesures si nous voulons qu’ils restent à flot et soient un maillon essentiel face à la reprise post-pandémique.

Au Brésil, en revanche, plus de 50% de l’aide est allée aux grandes entreprises et seulement 1,9% aux PME. Pour ce dernier, le Brésil a annoncé en mai son Programme national de soutien aux micro et petites entreprises (Pronampe), une ligne de crédit visant à leur permettre de payer les salaires, le loyer, l’électricité et tout ce que le fonds de roulement implique. Cette ligne a déjà aidé 450000 startups même si, selon le service brésilien de soutien aux micro et petites entreprises (Sebrae), il reste encore un long chemin à parcourir: au Brésil, il y a plus de 18 millions de startups. De plus, comme dans les pays susmentionnés, de nombreuses entreprises ont été rejetées parce qu’elles rencontraient des problèmes, en raison de restrictions sur les prêts précédemment demandés, ou même parce qu’elles étaient considérées comme très nouvelles. À son tour, le Sebrae souligne également que la demande est très élevée et que les crédits s’épuisent très rapidement.

Or, quelle part du gâteau les entreprises argentines ont-elles emportées? 4,5% du montant total de l’aide, soit environ un milliard de dollars. Le reste était destiné aux travailleurs et aux secteurs en situation de pauvreté, d’une part, et aux grandes entreprises, d’autre part: près de 8 milliards de dollars pour chacun. Si, en revanche, nous voyons le montant annoncé pour les mesures de crédit, ce chiffre tombe à 1,6% du PIB, selon les chiffres de la CEPALC. L’Uruguay, en revanche, a alloué 4,5% de son PIB à l’offre de prêts, ce qui le place au-dessus de la moyenne régionale (3,8%) et derrière le Chili, la Colombie et le Pérou.

Même avec ces mesures et d’autres – qui se présentaient principalement sous la forme de crédits et d’exonérations fiscales -, entre 60% et 64% des micro et petites entreprises et 51% des entreprises de taille moyenne de la région ont été fortement affectées par la pandémie, selon les données du Centre du commerce international. Un fait encore plus alarmant: la CEPALC estime la fermeture de 21% des entreprises latino-américaines.

Projetez l’année qui commence

Que pouvons-nous faire en Argentine pour accompagner nos entrepreneurs et nos PME dans une 2021 qui démarre déjà assez chargée? Sans aucun doute, il n’y a pas de recettes prédéfinies ou de vérités absolues, mais les expériences de cette année montrent l’importance d’approfondir les crédits offerts en termes de portée, de calendrier et d’impact.

S’il est démontré que l’informalité est un facteur important, nous devrions également réfléchir aux mesures que nous pouvons mettre en œuvre pour réduire les impôts des petites entreprises ou de celles qui ne font que commencer et simplifier les procédures pour accroître la régularisation. En ce sens, les résolutions de l’Inspection générale de la justice pour empêcher le recours aux sociétés par actions simplifiées (SAS), un chiffre qui a été conçu pour que tout entrepreneur ou PME puisse enregistrer sa société à faible coût, en moins de 24 heures et en ligne, ils signifient un renversement très inquiétant. Dans un contexte de récession économique, exacerbée par la pandémie, un chiffre comme le SAS est vital car il simplifie le processus de formalisation d’une entreprise et offre plus de flexibilité aux entrepreneurs pour entrer dans l’économie formelle.

Les résolutions de l’IGJ pour empêcher l’utilisation du SAS, un chiffre qui a été conçu pour que tout entrepreneur ou PME puisse enregistrer leur entreprise à faible coût, en moins de 24 heures et en ligne, signifient un renversement très inquiétant

Dans le même temps, il sera essentiel d’accélérer la dynamique numérique et d’évaluer comment inciter à l’utilisation des outils numériques de vente et de production à distance pour numériser les processus: une analyse réalisée par ASEA entre juin et juillet de cette année a montré que 22% des entrepreneurs interrogés n’a utilisé aucun type de canal numérique pour vendre, promouvoir ou fournir ses produits et services. Pour cette raison, il est très important que l’ensemble de l’écosystème entrepreneurial travaille de manière coordonnée pour continuer à soutenir la transformation numérique.

L’amélioration de la compétitivité sera également essentielle. Il y a quelques jours, la loi sur l’économie de la connaissance a été réglementée et le taux des droits d’exportation a été abaissé de 5% à 0%, une excellente nouvelle qui stimule l’esprit d’entreprise et les PME et augmente la valeur qu’elles peuvent générer.

Nous connaissons le poids des entreprises dans le tissu économique, dans le PIB et dans la création d’emplois. Pour l’année prochaine, il sera essentiel de redoubler d’efforts, de lever les obstacles et de repenser l’ensemble de mesures si nous voulons qu’elles restent à flot et soient un maillon essentiel face à la reprise post-pandémique.

