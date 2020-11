(Illustration: Jovani Pérez)

Le ministère fédéral de la Santé a signalé que le nombre officiel d’infections à coronavirus accumulées au Mexique était passé à 978 531 cas; tandis que le nombre de décès est passé à 95 842.

Au cours des dernières 24 heures, 5746 nouvelles infections et 617 nouveaux décès causée par le nouveau virus SARS-CoV-2.

José Luis Alomy, Directeur général de l’épidémiologie, a annoncé que la proportion de personnes testées positives au COVID-19 il était de 39% la semaine 44.

Le spécialiste a expliqué que la courbe épidémique des cas estimés au niveau national a enregistré une baisse de 14%, après avoir maintenu une tendance à la hausse au cours des trois dernières semaines. De plus, il y a une augmentation de 3% sur la courbe de récupération, Par conséquent, depuis l’arrivée de la pandémie sur le territoire national, il y a eu 725 846 personnes qui ont vaincu la maladie.

Le Ssa a expliqué que 47 948 patients ont présenté des symptômes au cours des 14 derniers jours, que selon le document technique, le Mexico C’est l’entité avec le plus grand nombre de cas actifs, avec 4 046 infections.

Suis-le Nouveau Lion, alors Guanajuato, Coahuila, Queretaro (remontant d’une position aujourd’hui), Durango, État du Mexique, Jalisco et Zacatecas, comme les entités comptant plus de 1 000 cas actifs et qui, ensemble, représentent 67% des cas actifs dans le pays.

Cependant, lors de la conférence d’hier matin, le sous-secrétaire à la Santé, Hugo López Gatell, a annoncé qu’unGuascalientes, Querétaro et Zacatecas ils maintiennent une trajectoire ascendante dans leurs infections; en tant que CDMX, Nuevo León et Jalisco ils restent les «zones les plus difficiles à contrôler l’épidémie». Le reste des entités maintiennent peu à peu leurs infections en déclin.

Il convient de rappeler que les 10 premières entités qui cumulent le plus grand nombre de cas sont Mexico, État du Mexique, Nuevo León, Guanajuato, Sonora, Veracruz, Puebla, Jalisco, Coahuila et Tabasco, qui représentent ensemble environ les deux tiers (62%) de tous les cas cumulés enregistrés dans le pays.

Par contre, Campeche et Chiapas Ce sont les états qui enregistrent le moins de cas actifs, ayant à l’instant 50 et 21, respectivement; Cependant, la première entité mentionnée est la seule de la République à avoir «réussi à maintenir» la couleur verte du feu épidémiologique.

En ce qui concerne les décès, Alomía a souligné qu’aucun changement de pourcentage n’a été observé. De plus, un 47% de diminution des décès depuis la semaine épidémiologique 28, dans lequel le nombre maximum de décès causés par le virus SRAS-CoV-2 a été confirmé: 5 319.

En ce sens, ils continuent à localiser le Mexico, État du Mexique, Veracruz, Puebla, Jalisco, Nuevo León, Baja California, Sinaloa, Guanajuato et Sonora comme les 10 entités qui ont enregistré le plus grand nombre de décès et qui représentent ensemble plus de la moitié (62,2%) de toutes celles du pays.

Tandis que Campeche, Colima et Baja California Sur déclarer le nombre minimum de décès dans le pays: 865, 769 et 622, respectivement.

Concernant la profession hospitalière, l’épidémiologiste a mentionné que 34% est l’occupation des lits généraux pour les patients COVID-19, pendant qu’il y a un 27% d’occupation dans des lits avec un ventilateur mécanique pour les patients critiques.

Le spécialiste a précisé que ces données représentent qu’à la semaine 44 de l’épidémie, l’occupation hospitalière s’est “stabilisée”; cependant, jusqu’à hier, Chihuahua représentait 84% de l’occupation générale, Durango 74% et Coahuila 67%.

Au lit avec un ventilateur, Chihuahua arrive également en tête de liste avec 57%, Aguascalientes 56% et Zacatecas 54%.

