La signalisation actuelle marquée jusqu’au 2 janvier place cinq États en rouge Photo: (Ministère de la Santé)

Le ministère de la Santé a annoncé, ce vendredi 1 janvier 2021, le record de 11091 nouvelles infections, ainsi que 700 décès causés par COVID-19, maladie causée par le virus Sars-Cov-2, dans le pays.

De cette façon, jusqu’au jour 216 de la nouvelle norme, Ils se sont enregistrés 1437185 cas confirmés cumulés et 126507 décès causés par la nouvelle maladie à coronavirus.

La nouvelle classification du feu de signalisation à risque épidémique sera annoncée le 4 janvier 2021. D’ici là, 5 entités sont en état d’alerte pour la contagion du COVID-19. Bien qu’au début, il ait été envisagé Basse Californie, Mexico et État du Mexique dans cette catégorie, le 23 décembre, le statut de Morelos et, plus tard, Guanajuato.

Graphique: (Jovani Pérez)

De la même forme, 22 entités sont en orange, 3 en jaune, aussi bien que Chiapas et Campeche avec le niveau de risque le plus bas. D’autre part, les états de Sonora, Zacatecas, Querétaro, Aguascalientes et Hidalgo ils font l’objet d’un examen attentif en raison de leur score plus élevé dans la catégorie orange.

Les autorités sanitaires ont également signalé l’existence de 407709 cas suspects au total, ainsi qu’un total de 1.808.703 négatifs et 3.653.597 personnes étudiées depuis le premier cas enregistré dans le pays. D’un autre côté, à ce jour 1083768 personnes ont été libérées lors de la convalescence d’une maladie.

De plus, il a été signalé l’estimation de 79 213 patients qui ont présenté des symptômes de la maladie au cours des 14 derniers jours. Selon les statistiques présentées jusqu’au 31 décembre 2020, alors qu’il y avait 79283 cas, la figure représentait un diminution de 70 patients avec diagnostic positif. Les données sont pertinentes, car ce sont celles qui peuvent potentiellement contribuer à la transmission du virus.

Graphique: (Jovani Pérez)

Dans ce sens, Les États qui accumulent la majorité des cas actifs dans tout le pays sont dirigés par Mexico.. Il est suivi de État du Mexique, Nuevo León, Guanajuato et Jalisco. Les mêmes États sont également en tête de la liste qui compte le nombre de cas cumulés confirmés. La capitale du pays représente le 2. 3% de tous les cas enregistrés

Sur les décès, selon le rapport technique quotidien, jusqu’au 1 janvier 2021 Ils se sont enregistrés 17817 décès suspects. Du total, 5 223 correspondent à ceux sans possibilité de résultats, 786 auquel ils ont la possibilité d’être confirmés au moyen d’un échantillon, ainsi que 11 808 décès sans échantillon.

Le 17 novembre 2019, la première personne au monde a été diagnostiquée avec la maladie COVID-19. Cependant, c’est jusqu’en janvier 2020 que l’Organisation mondiale de la santé a été informée de l’épidémie. À ce moment-là, le nouveau coronavirus avait déjà transcendé les frontières des continents asiatiques.

Graphique: (Jovani Pérez)

Au Mexique, la première personne avec un diagnostic positif de contagion de la nouvelle maladie a été notifiée le 27 février 2020. Un jour plus tard, les autorités sanitaires ont signalé l’existence de trois cas confirmés. Compte tenu de l’augmentation du nombre de personnes infectées, avec 367 cas positifs et 4 décès, le 23 mars 2020, la Journée nationale de la distance en santé a commencé. Ainsi, pendant 69 jours, des mesures sanitaires telles que le confinement ont été mises en place afin de réduire la croissance exponentielle des statistiques.

Le 1er juin 2020, la Journée nationale de la distance en santé a pris fin et le gouvernement mexicain a mis en œuvre le sémaphore épidémiologique du coronavirus. De ce façon Les couleurs rouge, orange, jaune et vert ont été déterminées comme indicateurs du niveau de risque de contagion présent dans chacun des 32 états. Ainsi, les gouvernements des États ont la capacité de l’établir en fonction du nombre d’infections et d’hospitalisations dans la région.

PLUS SUR CE SUJET:

Crises et paralysies dues à l’encéphalomyélite: les réactions allergiques d’un médecin de Coahuila après avoir été vacciné contre le COVID-19

Six Mexicains sur 10 sont prêts à se faire vacciner contre le COVID-19: enquête

Comment la nouvelle souche de coronavirus se propage: voici ce que les scientifiques savent