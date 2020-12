(Graphique: Jovani Pérez / Infobae)

Le ministère de la Santé a rapporté que les infections cumulées de coronavirus au Mexique s’élevaient à 1338426, après que 12511 nouveaux cas ont été notifiés, le chiffre le plus élevé enregistré en seulement 24 heures, depuis le début de la pandémie au Mexique.

En outre, l’agence fédérale a rapporté que le nombre de décès dus au COVID-19 au Mexique s’élevait à 119 495, après avoir enregistré 897 nouveaux décès.

Le directeur général de l’épidémiologie, José Luis Alomía, ont rapporté que sur la base du pourcentage de positivité rapporté à la semaine épidémiologique 50, qui est 40%, les autorités sanitaires ont estimé que les infections à coronavirus dans le pays pourraient atteindre 1,518,981.

Le spécialiste a assuré que la courbe de contagion estimée entre la semaine 49 et 50 est un plateau, c’est-à-dire qu’il n’y a pas eu de changements “mais nous espérons que dans les prochains jours, nous recommencerons à voir une tendance à la hausse”.

Cependant, 85,591 (6%) les personnes constituent l’épidémie active, ayant présenté des symptômes au cours des 14 derniers jours, donc si elles ne sont pas confinées et ne pas respecter toutes les mesures sanitaires, pourrait potentiellement contribuer à la transmission du virus.

En ce sens, selon le document technique, Mexico, État du Mexique sont les entités avec le plus grand nombre de cas actifs, suivies de Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Tabasco, Querétaro, Coahuila, Puebla et Hidalgo; ensemble, ils représentent plus des deux tiers (83%) des cas actifs dans le pays.

Il faut rappeler que ces derniers jours, les autorités sanitaires ont alerté six entités en orange que, si la tendance à la hausse de leur courbe de contagion ne change pas, elles pourraient revenir à la couleur d’alerte maximale rouge: Aguascalientes, Hidalgo, Sonora, Zacatecas, Guanajuato et Querétaro.

De plus, il ne faut pas oublier les 10 premières entités qui cumulent le plus grand nombre de cas sont les Mexico, État du Mexique, Nuevo León, Guanajuato, Sonora, Jalisco, Coahuila, Puebla, Veracruz et Tabasco, qui, ensemble, représentent environ les deux tiers (64%) de tous les cas enregistrés enregistrés dans le pays.

Par contre, Chiapas et Campeche ce sont les états avec le moins de cas actifs avec respectivement 94 et 53.

D’autre part, un légère augmentation de 2% de décès dus au COVID-19, par rapport à la semaine précédente; en comparant la semaine 50 à la semaine 28, il y avait une diminution de 28%.

Jusqu’à hier, ils avaient 17215 décès présumés dus au COVID-19 qui incluent les pentes par laboratoire (n = 3 464) et celles en cours d’association – clinique – jugement épidémiologique (n = 13 751) dans SISVER.

La Mexico, État du Mexique, Veracruz, Jalisco, Puebla, Nuevo León, Baja California, Guanajuato, Chihuahua et Sinaloa ils continuent de figurer parmi les 10 entités qui ont enregistré le plus grand nombre de décès; ensemble, ils représentent plus de la moitié (62,1%) de tous ceux du pays.

Il convient de mentionner que dans le monde entier, Le Mexique se classe 17e dans l’incidence des décès par COVID-19 et 101 dans les infections par million d’habitants, selon Alomía Zegarra.

En ce qui concerne l’occupation hospitalière des lits généraux pour soigner les patients atteints de COVID-19, Alomía a détaillé que sur 29686 lits disponibles dans tout le pays 13 952 (47%) sont employés.

Dans ce type de lit, le Mexico continue de mener en occupation hospitalière des lits généraux, avec 86%; suivi de l’État du Mexique avec 79%; et Guanajuato avec 69%.

Concernant les 10 411 lits avec ventilateurs mécaniques permettant de soigner des patients gravement malades, 4 109 (39%) étaient occupés. L’entité la plus occupée est également la Mexico avec 72%.

