Le ministère mexicain de la Santé a rapporté que les décès confirmés à cause de coronavirus (COVID-19) additionner 147 614 et quoi de neuf 1732290 cas confirmés accumulé. Cela signifie que 1 440 personnes sont mortes en un jour et 21 007 ont été infectées.

En outre, il y a plus de 2000 décès suspects cela pourrait représenter le total dans les prochaines 24 heures. En outre, ils ont été comptés 2192, 426 cas négatifs, 1291940 personnes récupérées et 4 353 072 personnes notifiées.

Mexico, État du Mexique, Guanajuato Nuevo León, Jalisco et Querétaro sont les entités avec le plus grand nombre de cas actifs (> 3000 cas), suivi de Puebla, Coahuila, San Luis Potosí, Morelos qui montent respectivement d’une position, Tabasco, Baja California Sur, Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo, Sonora, Baja California, Michoacán, Aguascalientes et Guerrero, en tant qu’entités comptant plus de 1000 cas actifs et que dans l’ensemble, ils représentent 92% des cas actifs dans le pays.

En calculant l’estimation des cas actifs (la plupart des cas actifs suspectés avec une date de début des 14 derniers jours par l’indice de positivité, par entité et semaine épidémiologique), Mexico, État de Mexico, Guanajuato, Nuevo León, Jalisco, Querétaro, Puebla et San Luis Potosí sont les entités avec le plus grand nombre de cas actifs estimés (> 3 000 cas). Au niveau national, 119 665 cas actifs estimés sont calculés.

A travers le calcul des cas actifs estimés, cette carte présente le taux d’incidence estimé des actifs par entité de résidence, on observe qu’à ce jour, Mexico, Baja California Sur, Querétaro, Guanajuato, Nuevo León, San Luis Potosí, Morelos, Tabasco, Coahuila, Aguascalientes et Tlaxcala présentent un taux estimé supérieur à 70 pour 100 000 habitants.

Profession hospitalière

Ce vendredi, ils ont indiqué qu’il y a une saturation de 61% de lits généraux. Il y a neuf états avec plus de 70% d’occupation. Les entités sont:

– Mexico (89%)

– État du Mexique (85%)

– Guanajuato (84%)

– Nuevo Leon (83%)

– Hidalgo (82%)

– Morelia (80%)

– Puebla (80%)

– Guerrier (71%)

– Nayarit (71%)

En outre, il souligne qu’il y a huit États qui ont entre 69% et 50% d’occupation des hôpitaux. D’autre part, il y a 15 États avec moins de 50% d’occupation. Dans tout le pays, il y a 34822 lits, dont 13714 sont disponibles et 21108 sont occupés, en d’autres termes, il y a un 61% d’occupation à l’échelle nationale.

D’un autre côté, il a souligné que trois états avec plus de 70% d’occupation des ventilateurs, utilisés pour les patients COVID-19 sévères sont:

– Mexico (88%)

– État du Mexique (82%)

– Nuevo Leon (76%)

Il a dit qu’il y avait sept États avec une occupation entre 69% et 50% d’occupation et 22 avec moins de 50% d’occupation. Au niveau national, il y a 10 740 lits de ce type, dont 4 977 sont disponibles et 5 763 occupés, en d’autres termes, il y a une 54% d’occupation nationale.

Progression quotidienne de la vaccination contre le COVID-19

De même, le fonctionnaire a rapporté que jusqu’à ce que le Ce 22 janvier, l’application de 594725 doses a été signalée dont 574 642 premières doses et 20 083 secondes doses. On estime que jusqu’à ce jour, 27 346 vaccins ont été administrés au personnel médical.

De même, une progression générale de la vaccination de 42% est estimée, les cinq États suivants étant les entités avec le plus de vaccins appliqués (progrès de 95%).

– Aguascalientes

– Noble aristocrate

– Quintana Roo

– Tamaulipas

-Zacatecas

Alomía Zegarra s’est souvenue que ce jour c’est un an depuis la première conférence de presse qui s’est tenue au Mexique pour informer la population sur le COVID-19. Il a déclaré qu’à cette époque, il y avait 283 cas en Chine et qu’aujourd’hui il y a plus de 2 millions de décès dus à la maladie.

Le 29 janvier, le mécanisme de collaboration Covax du qui publiera son plan de distribution de vaccins pour le monde, et le Mexique est à jour avec les exigences pour les premier et deuxième cycles de fourniture de vaccins disponibles.

Le ministère de la Santé réitère à la population de maintenir des mesures sanitaires pour prévenir les risques de contagion; recommandé d’éviter l’utilisation de réservoirs d’oxygène sans évaluation médicale et surtout d’éviter l’utilisation de concentrateurs d’oxygène ou d’appareils non adaptés à l’homme.

