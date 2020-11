Comme tous les quinze jours, le feu tricolore épidémiologique dans le pays, qui ira de 9-22 novembre, et qui dépend du nombre de nouvelles infections et de la disponibilité hospitalière de chaque entité.

Compte tenu du taux élevé de contagion Sonora, Sinaloa et Guanajuato sont passés des feux jaunes à orange. En revanche, trois entités ont réduit leur transmission de l’orange au jaune: Nayarit, Michoacán et Quintana Roo.

Dans rouge (risque maximum), deux états: Chihuahua et Durango.

En orange (risque élevé), il y avait un total de 18 États: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Jalisco, Colima, Guanajuato, Aguascalientes, Hidalgo, Querétaro, État du Mexique , Mexico, Guerrero et Yucatán.

Dans Jaune (risque moyen), 11 états: Nayarit, Tamaulipas, Veracruz, Michoacán, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Tabasco et Quintana Roo.

Enfin, dans vert (faible risque) reste Campeche.

“Indépendamment de la couleur (au feu épidémiologique) Nous devons continuer à mettre en œuvre des mesures de base telles que le lavage fréquent des mains, les éternuements formels, la distance saine dans toutes ses modalités et l’utilisation correcte du masque », a souligné Alomía.

Le ministère de la Santé (SSa) rapporte que, jusqu’à ce vendredi 6 novembre, Ils se sont enregistrés 955128 cas d’infections accumulées de coronavirus (COVID-19[feminine). De plus, depuis le début de l’épidémie, le Mexique il a souffert 94323 décès.

Ce qui précède indique qu’il y a eu une augmentation de 5931 infectés Dans dernières 24 heures, aussi bien que 551 décès.

De plus, dans le pays, il y a 74472 cas suspects, 1160664 négatifs cumulés et un total de 2485143 personnes étudiées à partir du premier cas, ce qui signifie que le le taux de positivité a chuté à 40 pour cent.

Le médecin. José Luis Alomy, Directeur général de l’épidémiologie, a rapporté du Palais national qu’à ce jour, il existe des estimations 27 194 cas actifs de la maladie; c’est-à-dire les patients qui ont commencé avec des symptômes de coronavirus au cours des 14 derniers jours (du 24 octobre au 6 novembre).

le entités avec le plus grand nombre de cas actifs de SRAS-CoV-2 sont Mexico, Nuevo León, Guanajuato, Durango, Coahuila, Jalisco, Querétaro, État de Mexico et Zacatecas, qui dans son ensemble concentrent plus de la moitié (67%) des cas dans le pays.

Se référant à l’occupation et la disponibilité des hôpitaux, le réseau IRAG a signalé un 33% occupation dans lits généraux Oui 27% dans des lits avec ventilateur.

«Nous avions eu deux ou trois semaines avec une tendance à la hausse, mais pratiquement celle de la dernière semaine disons que s’est stabilisé“Dit le fonctionnaire.

Dans le Panorama international, il y a un total de 48 534 195 cas confirmés dans le monde. Parmi ceux-ci, ils sont 6 512 006 (13%) cas confirmés au cours des 14 derniers jours.

Le taux global de mortalité est 2,5%et la pandémie active se concentre à nouveau sur l’Europe, avec 308.876 cas, ou 53,1 pour cent.

Actuellement, le Mexique continue de quatrième pays au monde avec le plus de décès à cause du coronavirus seulement en dessous des États-Unis, du Brésil et de l’Inde, et le dixième en nombre d’infections, selon la dernière mise à jour de l’Université Johns Hopkins.

