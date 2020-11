Illustration: (Jovani Pérez)

Du Palais national, ce vendredi 13 novembre, le sous-secrétaire à la prévention et à la promotion de la santé, Hugo López-Gatell Ramírez, ont signalé qu’ils ajoutaient déjà 97624 décès confirmé au Mexique en raison d’un coronavirus (COVID-19) et quoi de neuf 997393 infections accumulé. Il y a eu 568 décès et 5 558 nouvelles infections au cours des dernières 24 heures. Et il y a 741 340 personnes récupérées depuis le début de la pandémie.

Les 10 entités avec le plus grand nombre de décès à partir d’aujourd’hui, classés du plus haut au plus bas selon l’entité fédérale, le Mexico, État du Mexique, Veracruz, Puebla, Jalisco, Nuevo León, Baja California, Sinaloa, Guanajuato et Sonora, et qu’ensemble, ils représentent plus de la moitié (62,1%) de tous ceux du pays. La ville de Mexico à elle seule accumule 16,5% de tous les décès à l’échelle nationale.

Les 10 premières entités qui cumulent le plus grand nombre de cas sont: Mexico, État du Mexique, Nuevo León, Guanajuato, Sonora, Veracruz, Puebla, Coahuila, Jalisco et Tabasco, qui représentent ensemble environ les deux tiers (62%) de tous les cas cumulés enregistrés dans le pays.

Mexico continue d’enregistrer la plupart des cas accumulés dans le pays et représente à lui seul 18% de tous les cas enregistrés par l’entité de résidence.

Illustration: (Jovani Pérez)

Mexico et Nuevo León sont les entités avec le plus grand nombre de cas actifs (> 3000 cas), suivi de, Guanajuato, Querétaro montant une place, Coahuila, Durango, Jalisco qui élève une position aujourd’hui, État du Mexique et Zacatecas, comme les entités comptant plus de 1 000 cas actifs et qui, ensemble, représentent 66% des cas actifs dans le pays.

En calculant les cas actifs estimés (la plupart des cas actifs suspects avec une date de début des 14 derniers jours par l’indice de positivité, par entité et semaine épidémiologique), Mexico, Nuevo León, État de Mexico et Guanajuato sont les entités avec le plus grand nombre de cas actifs estimé (> 3 000 cas). Au niveau national, 50 552 cas actifs sont estimés

Pendant ce temps, le répartition par sexe des décès confirmé montre un 64% prédominaient chez les hommes. L’âge médian des décès est 63 ans.

En ce qui concerne 28890 lits de soins généraux disponible dans tout le pays, il a souligné que: 18 638 (65%) sont gratuits et 10 252 (35%) sont employés. Les trois états avec le plus de patients sont: Durango, Chihuahua et Coahuila.

Illustration: (Jovani Pérez)

Pendant ce temps, du 10600 lits ventilés au total, désignés pour les patients atteints de coronavirus sévère: 2 941 (28%) sont occupés et 7 659 sont disponibles (72%). Les trois entités qui servent le plus de personnes dans des conditions mortelles à cause du COVID-19 sont: Aguascalientes, Mexico et Chihuahua.

Sur le plan international, il a noté que il y a 3440152 cas confirmés en Méditerranée orientale428 945 (12%), cas confirmés au cours des 14 derniers jours dans la même région. Ainsi, le taux de mortalité est de 2,5%.

Le spécialiste en épidémiologie a rappelé que le COVID-19, causé par le virus SARS-CoV-2, peut entraîner la mort. Il a dit que c’était une maladie qui pouvait même amener des patients à l’hôpital.

Illustration: (Jovani Pérez)

Donc, ceux qui sont dans la gamme de population vulnérable, comme plus de 60 ans, les personnes atteintes de diabète, de cancer, de VIH ou d’une maladie immunosuppressive, soyez prudent lorsqu’ils présentent des symptômes tels que fièvre, diarrhée ou toux, et considèrent qu’il est hautement probable qu’ils aient contracté la maladie. Pour cette raison, il est important aller chez le médecin dès que possible pour commencer un traitement à temps.

D’un autre côté, López-Gatell a félicité la chef du gouvernement de Mexico, Claudia Sheinbaum Pardo ce vendredi Pourtant le chef du ministère local de la Santé, Olivia Pérez Arellano, pour ton travail confinement du coronavirus dans l’entité, qu’il a décrite comme la plus compliquée de toutes, ayant un niveau de population élevé, la mobilité, entre autres aspects.

Il a également célébré que ce jour, il a annoncé que réduire certaines activités dans le but que les hospitalisations ne continuent pas d’augmenter.

PLUS SUR CE SUJET:

Feu de circulation épidémiologique COVID-19: CDMX en orange avec alerte et deux états en rouge

“Evitons de devoir restreindre la mobilité”: recommandation de López-Gatell au CDMX en danger de revenir aux feux rouges

Le CDMX annule le fonctionnement des bars, clubs et cantines en raison de l’épidémie de COVID-19

Ils ont prédit de vacciner 10 millions de Mexicains contre le COVID-19 chaque mois

Le Mexique n’acquiert pas le vaccin Pfizer sans un réseau de surgélation: Hugo López-Gatell