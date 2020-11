(Illustration: Jovani Pérez)

Le nombre d’infections confirmées par le nouveau coronavirus a dépassé la barre du million au Mexique. En dépassant ce chiffre avec 1003253 cas cumulés, les décès causés par la maladie, depuis que la pandémie a atteint le territoire national, ont atteint 98 259, selon le ministère de la Santé.

Et c’est que dans Au cours des dernières 24 heures, 5 860 cas supplémentaires de coronavirus et 635 nouveaux décès ont été enregistrés; alors que depuis l’enregistrement du premier infecté dans le pays, ils ont 745361 récupérés et un total de 2 604 659 tests effectués.

Lors de la coupure technique quotidienne sur l’avancée du COVID-19, Ricardo Cortés Alcala, Directeur général de la promotion de la santé, a indiqué que la courbe estimée des cas estimés de la semaine précédant celle actuelle, il y a une diminution de 11%.

Le spécialiste a ajouté que les cas actifs ils ne représentent que 4% du total des infectionsEn d’autres termes, seul ce pourcentage a présenté des signes et des symptômes de la maladie au cours des 14 derniers jours. «C’est très important car tous ces millions de personnes, en fait actuellement on estime qu’elles sont malades 52.131», A-t-il exprimé.

(Graphique: Jovani Pérez)

Dans ce sens, Mexico et Nuevo León sont les entités avec le plus grand nombre d’observations actives, suivies de Guanajuato, Querétaro, Coahuila, Durango, État du Mexique (qui monte d’une position aujourd’hui), Jalisco et Zacatecas, comme les entités comptant plus de 1 000 cas actifs et qui représentent ensemble 65% des cas actifs dans le pays.

Par contre, Campeche et Chiapas Ce sont les entités qui enregistrent le plus petit nombre de cas actifs, avec respectivement 40 et 35 infections; Cependant, Campeche est la seule entité qui a réussi à maintenir le feu vert du risque épidémique.

N’oubliez pas que les 10 premières entités qui cumulent le plus grand nombre de cas sont Mexico, État du Mexique, Nuevo León, Guanajuato, Sonora, Veracruz, Puebla, Coahuila, Jalisco et Tabasco, qui, ensemble, représentent environ les deux tiers (62%) de tous les cas enregistrés enregistrés dans le pays.

(Infographie: Jovani Pérez)

En ce qui concerne les décès, il faut se rappeler que jusqu’à présent cette année, COVID-10 a été placé comme lquatrième cause de décès au Mexique, derrière les maladies cardiaques, le diabète et les tumeurs malignes.

Dans ce contexte, par rapport à la semaine précédente, la courbe épidémique des décès a montré une augmentation de 3%. Cependant, il y a encore une diminution de 45% par rapport à la semaine épidémiologique 28, qui correspond à un plus grand nombre de décès causés par le SRAS-CoV-2.

Jusqu’à hier, ils avaient 15567 décès présumés dus au COVID-19 qui incluent les pentes par laboratoire (n = 2 598) et celles en cours d’association entre jugement clinique et épidémiologique (n = 12 969) dans SISVER.

Ils continuent de localiser le Mexico, État du Mexique, Veracruz, Puebla, Jalisco, Nuevo León, Baja California, Sinaloa, Guanajuato et Sonorainsi que les 10 entités qui ont enregistré le plus grand nombre de décès et qui représentent ensemble plus de la moitié (62,1%) de toutes celles du pays.

(Graphique: Jovani Pérez)

En termes d’occupation et de disponibilité des hôpitaux, au niveau national, le taux d’occupation des hôpitaux est de 35% des lits généraux, tandis qu’il y a une occupation de 27% des lits avec un ventilateur pour les patients les plus critiques qui ont besoin de soutien pour respirer.

L’occupation maximale atteinte est 18 223, alors que le minimum est de 9 927. Jusqu’au 14 novembre, 12887 lits étaient habités, ce qui signifie une diminution 29% par rapport à la comptabilité précédente.

“Heureusement, l’occupation des lits avec ventilateur n’a pas eu de tendance à une augmentation notable ces derniers jours, et en général, bien que la généralité présente des différences entre les entités, nous avons une occupation totale de 33% », a déclaré Cortés Alcalá.

(Graphique: Jovani Pérez)

