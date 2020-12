Graphique: (Jovani Pérez)

Le ministère de la Santé (SSa) ont signalé que, jusqu’à présent, ils ont enregistré 1 301 546 cas de contagion accumulés de coronavirus (COVID-19[feminine). De plus, depuis le début de l’épidémie, le Mexique il a souffert 117249 décès. Ce qui précède indique qu’il y a eu une augmentation de 12 248 infecté Dans dernières 24 heures, aussi bien que 762 morts.

Dans la mise à jour du sémaphore le risque épidémiologique présentait ce 18 déc. par le ministère de la Santé (SSa), il a été signalé que pour la période du 21 décembre à la deuxième semaine de janvier 2021 Mexico, l’État du Mexique et la Basse-Californie seront en alerte rouge.

En tant, Chiapas et Campeche sont les seules entités qui sont conservées dans couleur verte, c’est-à-dire au degré de risque le plus bas pour le COVID-19 qui permet toutes les activités économiques, y compris les cours en face à face pour tous les niveaux.

Les six États les plus à risque de porter leur alerte au rouge d’alerte élevée en raison de l’augmentation rapide des infections Photo: (Ministère de la Santé)

Pour cette occasion seuls trois états sont en jaune. Ceux-ci sont: Veracruz, Tamaulipas et Sinaloa. Selon le dernier rapport du ministère de l’Éducation publique (SEP), ces entités pourront reprendre des cours volontaires, via les centres d’apprentissage communautaires avec un feu jaune, à partir de l’année suivante si elles conservent cette couleur d’alerte.

cependant, 24 états seront orange Ils sont les suivants:

– Baja California Sur

– Sonora

– Coahuila

– Chihuahua

Graphique: (Jovani Pérez)

– Nouveau Lion

– Durango

– Zacatecas

– San Luis Potosi

– Nayarit

– Aguascalientes

– Colima

– Michoacan

– Jalisco

– Guanajuato

Graphique: (Jovani Pérez)

– Noble aristocrate

– Tlaxcala

– Morelos

– Puebla

– Guerrier

– Chiapas

– Tabasco

– Yucatan

– Quintana Roo

Graphique: (Jovani Pérez)

Pour Toutes les entités ci-dessus ne sont autorisées que pour les activités économiques essentielles. Les entreprises d’activités économiques non essentielles peuvent travailler avec 30% du personnel pour leur fonctionnement, à condition de prendre en compte les mesures de soins maximales pour les personnes présentant un risque plus élevé de présenter une image sérieuse du COVID-19. Les espaces publics ouverts peuvent rester avec une capacité réduite (nombre de personnes).

Parmi les entités en orange, celles avec le score le plus élevé et à risque de virer au rouge sont: Sonora, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes et Hidalgo.

D’un autre côté, les autorités ont indiqué que Entités fédérales qui ont eu des augmentations de leurs enregistrements épidémiques et donc une diminution de leur classification des feux de signalisation sont:

– Baja California (devenu rouge)

– Mexico (devenu rouge)

– Colima (changé en orange)

Graphique: (Jovani Pérez)

– État du Mexique (devenu rouge)

– Guerrero (changé en orange)

– Hidalgo (changé en orange)

– Morelos (changé en orange)

– Oaxaca (changé en orange)

– Puebla (changé en orange)

– Tabasco (changé en orange)

– Tlaxcala (changé en orange)

– Veracruz ((changé en jaune)

le entités avec le plus grand nombre de cas actifs de SRAS-CoV-2 sont: Mexico, État du Mexique, Guanajuato, Nuevo León, Tabasco, Jalisco, Querétaro, Coahuila et Puebla, qui dans l’ensemble concentrent plus des deux tiers (82%) des cas actifs dans le pays.

Se référant à occupation des hôpitaux dans tout le pays, le fonctionnaire a rapporté que dans lits généraux, l’occupation vient de Quatre cinq%; tandis que les lits avec ventilateur ils enregistrent le 38% D’occupation.

En raison de l’augmentation des cas dans toutes les entités, et principalement dans la zone Vallée du Mexique, les autorités ont demandé aux citoyens de rester chez eux et de suivre les directives sanitaires, comme porter un masque, se laver les mains en permanence, éternuer selon l’étiquette et ne pas assister à des fêtes saisonnières pour éviter d’autres infections. Actuellement, la capitale dépasse 75% de sa capacité hospitalière.

