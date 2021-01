(Graphique: Jovani Pérez / Infobae)

Le ministère de la Santé a signalé que les décès confirmés à cause de coronavirus (COVID-19) additionner 146 174 et quoi de neuf 1711283 cas confirmés accumulé. Cela signifie qu’en un jour 1 803 personnes sont mortes et 22 339 ont été infectées. En outre, 1277978 personnes se sont rétablies.

En calculant l’estimation des cas actifs (la plupart des cas suspects actifs avec une date de début des 14 derniers jours par l’indice de positivité, par entité et semaine épidémiologique), le Mexico, État du Mexique, Guanajuato, Nuevo León, Jalisco, Puebla, Querétaro et San Luis Potosí sont les entités avec le plus grand nombre de cas actifs estimé (> 3 000 cas). Au niveau national, environ 115 495 cas actifs sont calculés.

En calculant les cas actifs estimés, cette carte présente le taux d’incidence des actifs estimés par entité de résidence, on constate qu’à partir d’aujourd’hui Mexico, Baja California Sur, Querétaro, Guanajuato, Nuevo León, San Luis Potosí, Morelos, Tabasco, Aguascalientes, Tlaxcala et Coahuila pils présentent un taux estimé supérieur à 70 pour 100 000 habitants.

José Luis Alomía Zegarra, directeur général de l’épidémiologie a rapporté du Palais national que la répartition par sexe dans le les décès confirmés montrent une prévalence de 63% chez les hommes. L’âge médian des décès est de 64 ans.

En revanche, Mexico, État du Mexique, Guanajuato, Nuevo León et Jalisco sont les entités avec le plus grand nombre de cas actifs, suivis de Querétaro, Tabasco, Puebla, Coahuila, qui occupe aujourd’hui une position, San Luis Potosí, Morelos, Baja California Sur, Hidalgo, Tamaulipas, Veracruz, Sonora, Baja California et Michoacán, comme les entités comptant plus de 1000 cas actifs et qui représentent ensemble 91% des cas actifs dans le pays.

La répartition par sexe des cas confirmés montre une prédomine chez les hommes (50,2%). L’âge médian global est de 43 ans. Mexico enregistre la plupart des cas accumulés dans le pays et représente à lui seul 25% de tous les cas enregistrés par l’entité de résidence.

Profession hospitalière

Il y a une occupation de 61% des lits généraux. Il y a neuf états avec plus de 70% d’occupation. Les entités sont:

– Mexico (89%)

– Guanajuato (86%)

– État du Mexique (85%)

– Nuevo Leon (85%)

– Hidalgo (84%)

– Puebla (80%)

– Morelia (79%)

– Guerrier (73%)

– Nayarit (71%)

En outre, il souligne qu’il y a huit États qui ont entre 69% et 50% d’occupation des hôpitaux. D’autre part, il y a 15 États avec moins de 50% d’occupation. Dans tout le pays, il y a 34 410 lits, dont 13 334 sont disponibles et 21 076 sont occupés.

D’un autre côté, il a souligné que trois états avec plus de 70% d’occupation des ventilateurs, utilisés pour les patients COVID-19 sévères sont:

– Mexico (90%)

– État du Mexique (81%)

– Nuevo Leon (76%)

Il a déclaré qu’il y avait huit États avec un taux d’occupation compris entre 69% et 50% et 21 avec moins de 50% d’occupation. Au niveau national, on dénombre 10 571 lits de ce type, dont 4 876 disponibles et 5 695 occupés, soit 54% d’occupation nationale.

Feux de circulation

Au feu qui sera actif jusqu’au 31 janvier, en couleur “Rouge” (risque maximal de contagion) étaient 11 états: Mexico, État du Mexique, Morelos, Tlaxcala, Querétaro, Hidalgo, Guanajuato, Jalisco, Coahuila, Nuevo León et ce vendredi 22 janvier, San Luis Potosí a également été ajouté.

Au contraire, en couleur “vert” (faible risque) ne restera que Campeche.

Dans “Jaune” ou risque modéré, il n’y aura que deux entités: Chiapas et Chihuahua. Baja California Sur, Aguascalientes et Veracruz ont cessé de l’être.

Tandis que dans “Orange” (risque élevé) sera 19: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Nayarit, Tamaulipas, Aguascalientes, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Veracruz, Tabasco, Quintana Roo et Yucatán.

