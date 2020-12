(Graphique: Jovani Pérez)

Selon le ministère de la Santé, le Mexique a déjà atteint 1133613 cas positifs de coronavirus et 107565 décès causée par une maladie. Encore une fois, le pays a dépassé les 10000 infections en un jour, lors de l’inscription 11 251, en plus de 800 nouveaux décès.

Lors de la conférence de presse 273 pour rendre compte des progrès du COVID-19 au Mexique, Christian Arturo Zaragoza Jimenez, Directeur de l’information épidémiologique, a annoncé que depuis l’arrivée de la pandémie dans le pays, 2.919.879 personnes ont été analysées au moyen d’un test de diagnostic PCR avec un pourcentage actuel de 45% de positivité.

La courbe des cas estimés continue d’augmenter, puisqu’elle enregistre aujourd’hui une augmentation de 11%, par rapport à la semaine épidémiologique 46: deux points de plus que la veille.

Cependant, de toutes les infections estimées, seulement 5% (67218) sont des cas actifss, c’est-à-dire les personnes qui ont présenté des signes de symptômes de coronavirus au cours des 14 derniers jours et qui, si elles ne respectent pas l’isolement approprié, pourraient potentiellement contribuer à la transmission du virus.

En ce sens, selon le document technique, Mexico est l’entité avec le plus d’actifs dans le pays, Guanajuato suit, puis l’État du Mexique, Nuevo León, Querétaro, Jalisco, Coahuila, Durango, Zacatecas et Sonora; dans l’ensemble, ils représentent plus des deux tiers (77%) des infections actives dans le pays.

Zacatecas est revenu au feu rouge cette semaine; cependant, les autorités de Baja California maintenant considèrent que bientôt ils annonceront également leur retour à la couleur de risque maximum en raison de l’augmentation des cas et des hospitalisations dans l’entité. Dans le cas de Mexico, bien qu’elle soit en orange, c’est l’entité qui a enregistré le plus de cas en 24 heures, puisque par rapport à la veille, elle a signalé 1 858 nouvelles infections.

Par contre, Campeche et le Chiapas continuent d’avoir le plus faible nombre d’infections, lors du rapport à la dernière coupe des chiffres 61 et 49, respectivement, tout en préservant la couleur verte de risque minimum. Cependant, il convient de noter que malgré le fait qu’ils soient peu nombreux, ils montrent également une légère augmentation, puisqu’en un jour 11 et 7 infections ont augmenté, respectivement.

Il convient de rappeler que les 10 premières entités qui accumulent le plus grand nombre de cas depuis que la pandémie a atteint le territoire national sont les Mexico, État du Mexique, Nuevo León, Guanajuato, Sonora, Coahuila, Jalisco, Puebla, Veracruz et Tabasco, qui, ensemble, représentent environ les deux tiers (62%) de tous les cas enregistrés enregistrés dans le pays.

Concernant les décès, de la semaine 44 à 47, un plateau a été identifié dans le nombre d’entre eux. À partir d’aujourd’hui, il n’y a pas d’augmentation ni de diminution.

Cependant, cette semaine, le nombre de décès a diminué de 42% par rapport à la semaine épidémiologique 28, dans lequel 5 338 décès causés par le virus SRAS-CoV-2 ont été confirmés.

Ils continuent de localiser le Mexico, État du Mexique, Veracruz, Puebla, Jalisco, Nuevo León, Baja California, Guanajuato, Sinaloa et Chihuahua comme les 10 entités qui ont enregistré le plus grand nombre de décès et qui représentent ensemble plus de la moitié (61,7%) de toutes celles du pays.

En revanche, selon les chiffres officiels, depuis le début de l’épidémie au Mexique, environ 836567 personnes qui ont apporté le SRAS-CoV-2 ils se sont remis de la maladie qu’il produit.

En ce qui concerne l’occupation et la disponibilité de l’hôpital jusqu’au 1er décembre 2020, le Réseau des infections respiratoires aiguës graves (IRAG) ont rapporté qu’au niveau national, l’occupation totale des lits d’hôpitaux est de 38%, avec un nombre total de 14 957 patients hospitalisés.

Le spécialiste a précisé que le 40% des lits généraux pour les patients atteints de coronavirus sévère sont occupés, ainsi que 33% des lits avec ventilateur mécanique pour les patients les plus critiques nécessitant une assistance respiratoire. “Nous voyons comment l’occupation globale a augmenté”, a-t-il admis.

