Dans la Mexico ils opèrent au moins 14 groupes criminels, distribué dans les 16 communes, selon les rapports du Secrétariat de la sécurité citoyenne de la capitale.

Même si toutes les factions ne sont pas regroupées en cartels, les autorités reconnaissent que il existe une présence d’organisations criminelles dont les activités se déroulent également dans d’autres États, y compris de portée nationale et transnationale. En même temps, ces groupes sont situés sous forme de cellules ou de bandes, compte tenu de leur portée localisée ou d’atomisation, comme un vestige de clans de plus en plus affaiblis.

Même avec la cartographie récente, la diminution n’est pas considérable, depuis entre juin et septembre 2019, les rapports du même secrétaire à la sécurité fait référence à 16 «groupes familiaux».

Selon les informations du gouvernement fédéral datées du 25 juin, Deux cartels opèrent au CDMX, pour ajouter six regroupements de ce type qui se ils se disputent le territoire de la vallée du Mexique. Jusqu’à milieu de l’année dernière, un rapport du secrétaire à la sécurité situé L’Union Tepito, Cartel de nouvelle génération de Jalisco (CJNG), cartel de Tepito de nouvelle génération Oui Cartel de Tláhuac au cœur de la république, lié à la 16 bandes satellites.

Les autorités signalent des groupes dans les 16 maires de la capitale (Photo: SSC-CDMX)

Un rapport d’El Financiero enregistré jusqu’à 40 groupes criminels etn le CDMX dédié à trafic de drogues, l’extorsion et les homicides, tous des crimes ayant un plus grand impact social. Cela a été publié en dernierou 3 juin 2020.

Cependant, l’information officielle, présentée le 13 octobre, localisé 14 groupes criminels organisés dans l’entité régie par Claudia Sheinbaum.

De cette façon, ils ont été reconnus La famille Michoacan; L’Union Tepito; Force anti-syndicale Tepito; Cartel de Tláhuac; Les Rodolfos; Cellule dirigée par El Balín; Les guerriers; Les Maceros; The Dog Band; Les Sinaloas; Journée 88; Los Molina; Les Benjas; Oui Cartel de Beltrán Leyva / La main aux yeux.

Selon le rapport du secrétaire à la sécurité, l’Unión Tepito domine la mairie de Cuauhtémoc. Surtout dans les colonies de Manuel Doblado, commandé par Lalo Ramírez Tiburcio, le Chori; Centro et Lagunilla avec Víctor Hugo Ávila Ramírez, le Huguito en face; Peralvillo, Morelos et Tepito, dont le leader serait Cristián Emanuel Flores Ramírez. Dans ces démarcations, ils pratiquent l’extorsion, le trafic de drogue, la collecte de maisons et les assassinats, ainsi que l’intimidation des commerçants. Un autre meneur est Dilan Alexis Chávez, le Dilan.

Tandis que L’organisation de Juan Balta commet ses crimes à Iztacalco et Iztapalapa. Les maires où ceux dirigés par Vicente Amado Rodríguez García, le Aimé, effectuer des fraudes, des enlèvements, des extorsions, des trafics de drogue, des homicides, ainsi que invasion de propriétés.

Carte du trafic de drogue dans la capitale mexicaine (Carte: Jovani Pérez Silva / Infobae México)

Iztapalapa, la commune la plus peuplée de la capitale, Il enregistre également les opérations de la soi-disant Anti-Union Tepito Force, une faction à mobilité dans l’état de Morelos. Les crimes qu’ils commettent sont l’extorsion, l’enlèvement, le vol, le meurtre et se démarquer en tant que vendeurs d’armes. Le groupe est dirigé par Eusebio Hernandez Vazquez, aka le Les sourcils.

Les autorités de Mexico ont indiqué que le même bureau du maire gère les opérations d’un groupe criminel qu’il n’identifie pas par le nom de gang, mais d’une manière générique comme: cellule criminelle d’Iztapalapa. Leurs principales activités sont l’extorsion, le trafic de drogue et les homicides. Christopher Rosales Reyes serait le commandement de ce groupe.

Le bureau du maire de Tláhuac serait dominé par le groupe homonyme: Le cartel de Tláhuac, dont la commande est attribuée à Liliana Perez Ramirezfille de Felipe de Jesús, Les yeux, chef fondateur du groupe et qui a été tué par la marine en 2017. Les opérations de la faction s’étendent sur Xochimilco et Milpa Alta.

Los Maceros sont situés à Tlalpan, sous le commandement de Agustín López Robles, Don Agus. Comme les autres gangs, ils se consacrent au meurtre, à l’extorsion et au trafic de drogue.

Le trafic de drogue, l’extorsion et les enlèvements sont les principales activités illégales avec lesquelles opèrent les cartels opérant dans le CDMX (PHOTO: ARMANDO MONROY / CUARTOSCURO)

Le groupement de Les Warriors opèrent toujours à Tlalpan, mairie présidée par l’actuel chef du gouvernement dans l’administration précédente. Le gestionnaire criminel est identifié comme Martín Bárcenas Jara, alias le Charnel, le bleu ou la Rorro. Ses crimes sont la vente et la distribution de drogue, ainsi que l’extorsion. Fernando Alvarez Ari, qui était considéré comme un leader, a été abattu en mars dernier. Il a contesté le contrôle des bars à l’Union à Acoxpa et Coapa, comme ceux situés à Coyoacán, dans le bureau de ce maire exploité depuis le quartier de Santo Domingo.

Pour Álvaro Obregón, Cuajimalpa et une partie de l’État du Mexique exploitent le groupe «El Lenin». Selon la cartographie des autorités de la capitale, ce groupe est mobile dans l’état d’Oaxaca. Votre gestionnaire criminel est Lénine Jonathan Canchola Martínez. Leurs activités criminelles sont les enlèvements, l’extorsion, corruption, ramassage au sol, homicides, trafic de drogue.

Le groupe de Les Linares se concentre sur le maire Miguel Hidalgo, sous le commandement de Roberto Maya Garibay, alias le Robert ou la Linares. Opéra, principalement dans les colonies de Pensil Norte, Argentine et Legaria. Là, ils exécutent le robo au passant, transporter, ainsi que la vente et la distribution de médicaments.

Gustavo A. Madero et Cuauhtémoc seraient dominés par Fabián Solís Vega, alias Fabian de Peralvillo. La mobilité de cette faction, connu sous le nom de La Ronda 88, couvre la municipalité de Tecámac, dans l’État du Mexique. Tant à Peralvillo qu’à Ex Hipódromo Peralvillo, le groupe est dédié au trafic de drogue, à l’extorsion, aux enlèvements, les homicides, comme le vol et la vente de pièces automobiles.

Des articles de presse ont dénombré jusqu’à 40 groupes criminels dans la capitale (Photo: Spécial)

Autre groupe avec des opérations dans le bureau du maire Miguel Hidalgo est l’organisation d’El Balín, qui était commandé par César Andrés Pedroza, qui a été exécuté. Malgré cela, il est placé avec le trafic de drogue, aussi bien que agression contre les piétons et les transports publics dans les colonies de Pensil Norte, Argentine et Legaria, dans un différend territorial avec la faction du Linares. Aurait mobilité dans la commune de Naucalpan, État de Mexico.

Sur La famille Michoacan, la gang de ravisseurs dirigé par le chien, Les Sinaloas, Les Benjas, Y Los Molina, les autorités de la capitale, en coordination avec la cellule de renseignement financier, ils ne détaillent pas un espace géographique, bien qu’ils aient identifié respectivement 926, 11, 10, 5 et 3 opérateurs.

Concernant la présence de Cartel de nouvelle génération de Jalisco, il n’y a pas d’opération directe, mais il a cherché des alliances à plusieurs reprises avec divers groupes criminels qui opèrent à Mexico.

