Récemment publié Libros Del Zorzal L’autre moitié de l’univers, mon dernier roman. Quand je l’écrivais, je traversais une crise existentielle, je lisais des textes mystiques et kabbalistiques et j’étais obsédée par Lilith, une puissante figure du millénaire, présente dans la mythologie babylonienne et hébraïque et que, d’une certaine manière, je rapportais à ma grand-mère. Dans mon roman, la protagoniste est Luisa Castelli, une professeure d’histoire de 38 ans, qui traverse également une crise existentielle. Elle doit décider si elle veut commencer un doctorat ou il est trop tard, et elle se rend compte qu’elle a perdu des années clés de sa carrière en ayant privilégié celle de son mari médecin. Soudain, Luisa trouve une carte postale avec l’image de Lilith dans un livre qu’elle avait hérité de sa grand-mère. Cela déclenche ses recherches sur la légende de Lilith, qui a ses racines dans la Genèse biblique.

Selon la mythologie juive, elle était la première femme créée, avant Eve. Au fil des siècles, elle est devenue connue comme un démon qui copulait avec des hommes endormis, volant leur sperme et étranglant les bébés. Il a été considéré comme si dangereux que la coutume est née de mettre une amulette dans les berceaux pour contrer son pouvoir maléfique. Il est généralement représenté comme une femme nue, avec des cheveux roux emmêlés et un serpent enroulé autour de sa taille, fatal. La légende est née parce que dans Genèse 1:27, l’homme et la femme sont créés simultanément, puis, dans Genèse 2:22, Dieu crée Eve à partir de la côte d’Adam. Pour résoudre cette contradiction, certains midrashim, qui sont des interprétations ou une exégèse du sens littéral de passages bibliques de rabbins du Talmud, expliquent qu’il y a d’abord eu une autre femme qui a quitté le Paradis quand Adam a voulu la soumettre. Son nom était Lilith. Et laissé seul et ennuyé, Adam a demandé à Dieu une autre femme, et Dieu a créé Eve. Donc ce qui m’intéressait le plus, c’était que Lilith était la première femme rebelle.

La carte postale m’était arrivée aussi: un jour, ma mère était venue chez moi avec une vieille carte postale avec l’image d’une femme sauvage aux cheveux emmêlés et aux yeux perçants, qui avait appartenu à ma grand-mère. Il m’a dit que c’était pour moi à cause du lien spécial que j’avais avec sa mère, qui s’appelait Inés tout comme moi mais à qui tout le monde appelait, en anglais, Aggie. Quand j’ai vu la carte postale, j’ai pensé: cette femme ressemble à Lilith. Au dos se trouvait une déclaration d’amour passionné qui disait: A Inés, le phare qui guide mes pas, aimant qui me traîne, mystère incompréhensible … La calligraphie me paraissait féminine, ce qui me fit me demander si une femme lui avait écrit ces vers brûlants à ma grand-mère de la messe quotidienne. J’ai libéré mon imagination en liant les points avec tous les souvenirs que j’avais de cette grand-mère.

Dans L’autre moitié de l’universou, L’un des personnages centraux est Louise, la grand-mère de Luisa, qui depuis l’enfance a cherché chez sa grand-mère une référence féminine autre que celle de sa mère, comme je l’avais fait avec la mienne. Comme la Luisa de mon roman, j’ai adoré cette grand-mère qui récitait le Rubaiyat, de Omar Jayam, et des poèmes de Oscar Wilde avec une telle passion qu’il me transmettait l’idée qu’il y avait un secret entre ces phrases, caché à tous sauf à quelques privilégiés. J’ai prié pour me retrouver parmi eux. Plus tard, j’ai interprété que les privilégiés sont ceux qui ne prennent pas les choses comme acquises, ceux qui recherchent leur propre valeur. D’ailleurs, il riait d’une manière effrontée, comme s’il se moquait de toutes les conventions sauf la sienne, car il était très formel.

Récupérant des souvenirs de ma grand-mère pour l’écriture de mon roman, je me suis souvenu des «remèdes du sommeil» qu’ils lui ont infligés. Un jour, j’ai demandé à ma mère s’il s’agissait d’électrochocs. Elle sursauta d’horreur. Comment pourrais-je savoir si personne, sauf mon grand-père et le prêtre, ne le savait? Je ne le savais pas, mais je le sentais: j’avais lu que l’un des effets secondaires de l’électrochoc était la maladie d’Alzheimer, une maladie qui avait frappé ma grand-mère Aggie dans sa vieillesse. Plus je réfléchissais aux souvenirs que j’avais de ma grand-mère, plus je réalisais à quel point je l’avais inventée. J’ai imaginé diverses possibilités cherchant à révéler le mystère qu’elle représentait pour moi, comme le fait qu’elle était en fait lesbienne et avait épousé un homme de six ans plus jeune, mon grand-père, à 34 ans, juste à cause de la pression sociale. Au fur et à mesure que le roman progressait, j’ai accepté que ma grand-mère n’était pas la femme que j’avais inventée. Je l’avais simplement investie d’attributs car j’avais besoin d’un référent féminin différent, que je n’avais pas trouvé dans mon environnement conservateur.

Ma propre grand-mère n’était pas aussi rebelle que Louise, de L’autre moitié de l’univers, mais sa mémoire est belle et jaillit dans mon esprit tout le temps avec ses paroles et ses conseils en anglais. De sa main, j’ai écrit ce roman sur une femme qui se demande pourquoi la culture occidentale est patriarcale. Ce livre est donc aussi un témoignage de mon amour pour elle, une femme qui, si elle avait connu l’histoire de Lilith, aurait pu se rebeller du chemin tracé au lieu de tomber dans la dépression.

