La tempête de lota touche ce samedi des centaines de Carthagène, dont l’eau atteint déjà leur taille. La salle de situation du Bureau de l’attention et de la gestion des risques a indiqué que des domaines tels que Villa Rosa, Olaya Herrera (Zarabanda), Pasacaballos (Mère Herlinda), le quartier Olaya et ses secteurs centraux, les rues Colombie, Concepción, Miramar, Tequendama et Socorro, ainsi qu’à Bayunca (secteur Reino de Pambelé), Policarpa et Bernardo Jaramillo les urgences d’inondation actuelles.

A travers les réseaux sociaux, les citoyens rapportent la situation autour de leur domicile, des centaines de vidéos et d’images montrent la situation actuelle dans les quartiers de la ville.

L’Institut d’hydrologie, de météorologie et d’études environnementales (Ideam) a rapporté, ce mercredi 11 novembre, que la vague tropicale qui s’approche du pays depuis l’est de la mer des Caraïbes a une probabilité de 80% d’atteindre la catégorie de cyclone tropical et pourrait affectent l’archipel de San Andrés, Providencia et Santa Catalina.

De la même manière, Ideam a rapporté qu’en raison des fortes pluies causées par la tempête Lota, elles s’accompagnent d’une activité électrique dans les secteurs des côtes de Sucre, Bolívar, Atlántico, Magdalena et La Guajira. En outre, l’Institut a également averti que cette tempête a une forte probabilité de devenir un ouragan majeur.

Le maire William Dau a rapporté dans la matinée que «70% de la ville est inondée et toutes les organisations d’attention sont attentives ». J’affirme que une calamité sera signalée pour les pluies dans la ville et ils attendent l’aide d’entreprises privées pour obtenir du matériel pour faire face à l’urgence.

Le maire William Dau Chamat, est à l’avant-garde des urgences causées par la tempête tropicale IOTA. De @OAGRDCartagena, en coordination avec les agences de secours, nous effectuons un balayage pour établir l’ampleur des dommages causés. pic.twitter.com/xxxRpgNMnt – Maire de Carthagène (@AlcaldiaCTG) 14 novembre 2020

Rubén Torres, un utilisateur du réseau social Twitter, a montré à travers une vidéo à quoi ressemblent certains parkings d’un quartier résidentiel de la ville:

Carthagène inondée avant la tempête Lota

La Direction générale maritime, à travers le Centre de recherche océanographique et hydrographique des Caraïbes (CIOH), le phénomène climatique génère des vents soutenus de 65 km / h et se déplace lentement vers l’ouest-sud-ouest, à une vitesse de 6 km / h.

Dès le matin, de fortes pluies ont inondé le centre historique de la ville, voici à quoi ressemble l’intérieur de l’église du Tiers-Ordre:

À travers une autre vidéo publiée sur les réseaux sociaux, les citoyens montrent comment en sortant de chez eux l’eau atteint leur taille, même si les autorités recommandent d’éviter de risquer de sortir, car un ruisseau d’eau implique des dangers pour les passants.

Les Carthaginois marchent dans les rues inondées pendant la tempête de Lota

Dans cette vidéo publiée par un autre utilisateur de Twitter, vous pouvez voir comment un courant d’eau avance avec force dans les rues d’un quartier de Carthagène.

Quartier de Carthagène inondé par la tempête Lota

Toute la semaine sera marquée par de fortes pluies, en particulier sur le prochain pont de vacances, du 14 au 16 novembre. Selon le communiqué d’Ideam, cette éventualité devra être traitée avec précaution dans les zones à fortes pentes en raison du risque de glissements de terrain. Ideam alerte, en particulier, les départements de La Guajira, du nord de Cesar, Magdalena, Bolívar, Atlántico, Córdoba, Sucre, Antioquia, Norte de Santander, Santander, Boyacá, Cundiamarca, ouest de l’Arauca, Casanare, Meta, Chocó, Risaralda , Caldas, Quindío et Valle del Cauca.

Début novembre, on estimait qu’environ 8 000 personnes avaient été touchées par le passage d’Eta en Colombie. Cependant, l’hiver dans le pays ne s’est pas arrêté là, car dans plusieurs régions du pays, il y a des inondations, des débordements, des dommages aux infrastructures et même des gens qui ont opté pour de petits bateaux pour se transporter.

Les autorités ont rappelé les lignes d’urgence auxquelles Carthagène peut se rendre:

🚒 Ce sont les lignes activées dans les casernes de pompiers de Carthagène. ⚠️Veuillez utiliser les lignes de manière responsable afin de favoriser une réaction rapide. pic.twitter.com/qF6EVmWkEM – Maire de Carthagène (@AlcaldiaCTG) 14 novembre 2020

Ils recommandent également à Carthagène de rester dans des endroits sûrs, ne pas risquer dans les zones ouvertes, les arbres ou les zones métalliques, car ils pourraient être des zones de chocs électriques. En plus d’avoir toujours votre pièce d’identité à portée de main et de ne pas entrer dans les courants d’eau “aussi paisibles qu’ils puissent paraître”.

Selon le rapport Ideam, Iota atteindrait officiellement la catégorie des ouragans entre le matin et l’après-midi du dimanche 15 novembre, et selon l’institution, l’alerte pour la saison des tempêtes tropicales serait maintenue pendant le reste du mois de novembre.

Le corralito de pierre; la Carthagène que tout le monde veut; celui qui réalise le rêve de connaître la mer 🌊 pour beaucoup; Le joyau touristique de la Colombie 🇨🇴, est presque en train de disparaître de la carte. S’il vous plaît 🙏🏾, ceux qui aiment cette ville retweet.

Nous sommes sous l’eau. 🆘 🚨🆘🚨🆘🙏🏾 pic.twitter.com/0Sx0edsuEJ – José D. Rodríguez M. (@ Jodarome89) 14 novembre 2020

