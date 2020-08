Le Dr Juan Rivera met en garde contre quelque chose au sujet du coronavirus dont beaucoup se sont sentis en sécurité Vous avertir d’un danger de réinfection dont il faut prendre soin, même s’ils ont déjà des anticorps Alerter que personne n’est protégé par le bouclier de « Captain America » ​​alors ils devraient prends soin de toi

À travers son compte Instagram, le Dr Juan Rivera a mis en garde contre une condition qui peut nuire aux personnes qui avaient déjà un coronavirus, puisqu’il dit que personne n’est protégé par le bouclier de Captain America, et prévient que les premiers cas sont déjà survenus de réinfection de Covid-19, il demande donc aux gens de prendre soin d’eux-mêmes.

À travers une vidéo, le médecin renommé a expliqué quelles sont les conditions et a parlé d’au moins 3 cas confirmés. C’est pourquoi il a immédiatement et sans hésitation téléchargé le matériel audiovisuel pour alerter les gens de prendre soin d’eux-mêmes, même s’ils ont déjà été testés positifs pour le coronavirus.

De manière textuelle, la vidéo commençait: «Bonjour, comment vont mes amis? Nous commençons à répondre à l’une des questions qu’au moins beaucoup d’entre vous m’ont posées depuis le début de la pandémie, à savoir si une personne peut être réinfectée ».

Image prise sur Instagram @drjuanjr

« Ceci, il y a de nombreux critères qui sont pris en compte, quand on peut comprendre si quelqu’un peut être réinfecté, dans quelles conditions, s’il a des symptômes ou pas de symptômes. »

Puis il a mis en garde contre ce qui est déjà une réalité: «Eh bien, remarquez qu’un premier cas documenté vient d’être signalé et je vais vous expliquer comment il a été documenté d’un patient qui avait été infecté par un coronavirus et qui a été réinfecté quelques mois plus tard avec une souche complètement complète. différent « .

Puis le Dr Juan Rivera a mis en garde contre la réinfection du coronavirus: «Et là je pense qu’il faut insister un peu pour que vous compreniez, quand quelqu’un est infecté par un coronavirus, le coronavirus n’est pas seulement disons un germe ou un virus, ce sont plusieurs souches, ou disons des modifications du même virus ».

Et il a expliqué ce qui s’est passé dans le cas de Covid-19: «Dans ce cas, ils ont fait un test génétique sur cet individu et en particulier sur les échantillons de virus pour essayer d’identifier si quand il avait été infecté la première fois, c’était comme une souche différente de celle l’infection actuelle et ils ont pu déterminer que oui ».

Image prise sur Instagram @drjuanjr