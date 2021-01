12/10/2020 Célébration du saint patron de l’armée de l’air à la base aérienne de Son Sant Joan. POLITIQUE ESPAGNE EUROPE ILES BALÉARES AUTONOMIES MINISTÈRE DE LA DÉFENSE

Met en garde contre la situation dans les casernes avec «l’incursion des idéologies politiques»

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

L’Association unifiée des militaires espagnols (AUME) accuse le ministère de la Défense et la Maison royale de «cacher» et de «stigmatiser» le mouvement associatif dans l’armée à la Pâques militaire, ce qui est un signe d ‘«autoritarisme».

Il a également transféré au Ministère la situation dans les casernes avec “l’incursion des idéologies politiques” en son sein et propose une réforme dans les centres de formation pour déployer “une éducation efficace aux valeurs démocratiques” et, d’autre part, le développement et ” déploiement complet des éléments fondamentaux des valeurs constitutionnelles et démocratiques “, comme les associations professionnelles.

Dans un communiqué, le groupe a critiqué le fait que l’acte se déroulerait «dos aux intérêts» des militaires et sans la reconnaissance des associations professionnelles, qui sont un «élément fondamental et démocratique» dans les forces armées et un «levier de changement pour la reconnaissance des droits des militaires.

“Depuis plus de dix ans ce traitement discriminatoire intolérable des associations professionnelles se produit, évitant leur présence dans cet acte si fondamental pour la reconnaissance des différents éléments qui composent les Forces Armées”, censure l’AUME.

Surtout lorsque, à son avis, l’association est “responsable d’avoir réalisé le début de l’amélioration des salaires des militaires, faisant de la conciliation familiale, personnelle et professionnelle un droit et son développement effectif, l’apport des mesures nécessaires à atténuer la situation des militaires temporaires ou corriger différentes situations anormales contraires aux droits des militaires qui parsèment de nombreuses casernes. “

<< En bref, remplir les objectifs qui, entre autres, leur sont confiés par la loi organique sur les droits et devoirs des membres des forces armées qui, en 2021, célébrera dix ans d'existence, œuvrant à la réalisation d'améliorations dans vie professionnelle, une qualité de vie et des conditions de travail décentes, dans la carrière et la vie personnelle du militaire », approfondit-il.

Enfin, ils affirment que tant la Maison royale que le ministère de la Défense contribuent à la << stigmatisation >> des associations professionnelles et ainsi << cachent et empêchent la reconnaissance d'hommes et de femmes qui, de manière altruiste, empathique et solidaire, contribuent à améliorer la situation des membres des forces armées ".