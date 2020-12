12/05/2020 La présidente de la Communauté de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, intervient lors de l’hommage du PP de Madrid à la Constitution espagnole à l’occasion de son 42 anniversaire, à Madrid (Espagne), le 5 décembre 2020. POLITIQUE Jesús Hellín – Europa Press

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

La présidente de la Communauté de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a placé Madrid, la Monarchie, la Justice et la Constitution comme un “antidote” aux populistes et indépendantistes, ceux qui, selon elle, ont un programme basé sur le “contre -Constitution “, comme une” photographie négative “.

“C’est le moment de l’autocritique et voyons comment nous sommes arrivés ici et comment nous pouvons empêcher quatre de changer l’Espagne par l’arrière. Il y en a quatre avec beaucoup de haine”, a averti le leader régional dans un acte du PP à Madrid dédié à la Constitution espagnole.

Ayuso a décrit comment des attaques sont actuellement observées contre les forces de sécurité de l’État, les parlements, la justice et «l’alternance politique» alors que les processus électoraux ont été «teintés de controverse».

«Quand il n’y a pas eu d’attentats, il y a eu des motions de censure et puis dans les parlements eux-mêmes, nous avons vu des commissions nuire aux gouvernements qui ont quitté le pouvoir», a critiqué le président, qui comprend que c’est un moyen de «gouverner contre les autres en utilisant les institutions “.

Dans ce sens, il a donné un exemple au deuxième vice-président du gouvernement, Pablo Iglesias, à qui il a reproché de dire que “l’opposition ne siégera pas à nouveau au Conseil des ministres” ou d’avoir mis le PP hors de la démocratie en raison du blocus de le renouvellement du Conseil général de la magistrature.

De l’autre côté, il a placé les «40 ans» vécus dans une démocratie où les libertés ont été conquises, la prospérité et le bien-être ont été vécus tandis que «la classe moyenne s’est renforcée».

“Nous avons été un exemple de pays solidaire, sûr et garant”, a-t-il affirmé. «Mais dans une partie de cette histoire, il y a eu des citoyens qui n’étaient pas satisfaits de faire partie de cette histoire (…) Des gens qui sont émus par la haine, le ressentiment et l’envie, qui ont peu envie de travailler et veulent vivre des autres “, a chargé.

En cours de route, il a décrit comment, depuis des années, ils «tissent une feuille de route» qui, en Espagne, «n’a pas été accueillie» par des institutions fortes mais qui ont maintenant profité de la faiblesse de l’État.

“Ils disent déjà aux Navarrais qu’ils vont annexer le Pays basque, qu’ils vont voler leur autonomie, les budgets sont convenus dans une prison. Ils ont déjà dit qu’un membre de l’ETA comme Otegui est un homme d’État et non le PP” , a blâmé le président, qui a appelé à faire appliquer la Constitution, à la défendre et à «coincer davantage» ces types de mouvements.