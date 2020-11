11/11/2020 Le chef du PP, Pablo Casado, lors de son discours en séance plénière de l’ensemble du débat sur le projet de loi de budget général de l’Etat pour l’année 2021, au Congrès des députés du 2020. Le gouvernement de coalition fait face dès aujourd’hui à la première révision parlementaire de son projet PGE 2021, et il le fait avec la tranquillité d’une majorité plus large que celle de l’investiture du Premier ministre. Bien sûr, cette fois, il ne s’agit que de traiter les comptes et de maintenir ouvert le processus de négociation, et la phase finale, où ils devront être approuvés, aura lieu à la fin du mois. POLITICA EUROPA PRESS / R.Rubio.POOL – Europa Press

MADRID, 22 ANS (EUROPA PRESS)

Le président du Parti populaire, Pablo Casado, a célébré ce dimanche “la restauration de la monarchie” à l’occasion du 45e anniversaire de la proclamation de Juan Carlos Ier roi d’Espagne le 22 novembre 1975.

“Cela fait 45 ans depuis la restauration de la monarchie, symbole de notre continuité historique”, a déclaré le leader du PP dans un message publié sur son compte personnel du réseau social Twitter.

Dans la publication, Casado a rappelé que “le peuple espagnol” avait choisi la monarchie “comme forme politique de l’Etat” et le roi “comme symbole de leur unité et de leur permanence” après avoir organisé un “référendum constitutionnel”. “Felipe VI nous représente impeccablement”, a-t-il défendu.