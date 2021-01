15/01/2021 Site Web de la plateforme civique Consenso y Regeneración. Redondo Terreros, Savater, Gorka Maneiro et Toni Roldan promeuvent un manifeste qui appelle au consensus contre la polarisation POLITIQUE

D’anciens dirigeants du PSOE, Ciudadanos y Unión, Progreso y Democracia (UPyD), ainsi que des écrivains, des journalistes, des hommes d’affaires et des avocats de différents milieux politiques ont lancé une plate-forme civique qui cherche à «régénérer» le pays en revendiquant les avantages de la Constitution et en défendant le Monarchie parlementaire comme “lien de connexion” de tous les Espagnols.

Il s’agit de «Conseso y Regeneración», un réseau «indépendant et transversal» créé à l’initiative de la Fondation Joan Bosca, et dont font partie des politiciens comme le socialiste Nicolás Redondo Terreros; Ignacio Prendes, Toni Roldán ou Francesc de Carreras, de Ciudadanos, ou Gorka Maneiro, Beatriz Becerra, Francisco Sosa Wagner ou Fernando Savater, de l’UPyD.

Il est également composé de la juriste Elisa de la Nuez, du réalisateur Iñaki Arteta, de l’homme d’affaires Joaquín Tamames, du diplomate Eduardo López Dóriga ou de proches de victimes socialistes de l’ETA comme José María Múgica ou Mikel Buesa, entre autres.

Ses promoteurs estiment que le «déclin» que connaît selon eux l’Espagne rend nécessaire une régénération «de base» menée par la société civile, dont cette plateforme entend devenir une «référence consensuelle».

ANCIENS FANTÔMES DU PASSÉ

“Consensus and Regeneration” soutient que la “grande” polarisation de la politique espagnole, la crise en Catalogne et l’incidence de la pandémie de Covid ont créé “un problème de réputation internationale” en Espagne, où, selon une plainte, ils se sont réveillés ” vieux faux fantômes du passé. “

Cette plate-forme civique (www.consensoyregeneración.es) a rédigé un manifeste dans lequel ils mettent en garde contre la nécessité d’unir “efforts et sacrifices” autour d’un “grand consensus” que, à leur avis, les dirigeants politiques actuels devraient conduire sinon ils veulent que les conséquences des crises dérivées du coronavirus deviennent «dévastatrices».

Ses promoteurs soutiennent que l’Espagne doit renforcer et stimuler son tissu commercial pour créer des emplois «stables» et «de qualité», pour lesquels ils jugent «essentiel» de promouvoir la recherche et la technologie, d’améliorer les infrastructures et, surtout, de promouvoir l’excellence du système éducatif.

OUVERT À LA SIGNATURE DES CITOYENS

De même, dans leur manifeste, qu’ils encouragent tous les citoyens à signer, ils appellent à une amélioration de la coordination régionale en garantissant «l’égalité, la sécurité et le bien-être de tous les Espagnols», ainsi qu’en «recouvrant» l’indépendance judiciaire.

Cependant, ils regrettent que lorsque l’effort commun pour faire face aux énormes défis qui nous attendent “est plus que jamais nécessaire”, les “populismes de toutes sortes” en profitent pour remettre en cause le système démocratique. “Ceux qui dénigrent la Transition et nient la légitimité à la Constitution de 78 n’ont d’autre prétention que d’affaiblir l’Etat, soit pour faciliter l’indépendance de leurs différents territoires, soit pour mettre en œuvre des modèles douteusement démocratiques”, soulignent-ils.

Contre cela, les membres de “Consensus et Régénération” défendent la Monarchie parlementaire, incarnée dans Felipe VI, comme “un pilier fondamental” du système démocratique espagnol, un “lien d’union” entre tous ses citoyens et une forme politique d’État. homologué dans les pays les plus avancés du monde.

CONTRE CEUX QUI VEULENT FAIBLIR LES INSTITUTIONS

Et c’est qu’à son avis, le débat qui a surgi autour de la Couronne ne répond pas à une volonté «d’améliorer ou de perfectionner» les institutions, «mais aux intérêts de ceux qui cherchent à les affaiblir».

C’est pourquoi cette plate-forme justifie la lettre Manga de 78. Et bien qu’elle soutienne que “le temps est venu pour la régénération du système et pour des réformes dans de nombreux domaines” – dont certains peuvent avoir une expression constitutionnelle -, vous êtes ils doivent être abordés “à partir du consensus politique et social maximum, sans faire un bilan net de tout ce qui a été réalisé et établi au cours des quatre dernières décennies”.

“Nous, Espagnols, pouvons donner et recevoir avec la plus grande fierté l’héritage historique de nos parents car aucune erreur du passé ne doit effacer nos mérites et nos succès, ni justifier le défi de la période la plus prospère de notre histoire”, apparaît dans le texte.