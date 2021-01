30/12/2020 La ministre de la Défense, Margarita Robles, lors d’un entretien avec Europa Press, à Madrid (Espagne) le 30 décembre 2020. POLITIQUE Eduardo Parra – Europa Press

Évitez le débat sur ce qui doit changer et demandez que cette institution ne soit pas remise en cause car elle discrédite le pays

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

La ministre de la Défense, Margarita Robles, défend fermement les “valeurs éthiques et morales” avec lesquelles le roi Felipe VI dirige le chef de l’Etat et qui, à son avis, sont comparables à celles de toute autre monarchie européenne. Pour cette raison, il n’entre pas dans le débat sur ce qu’il faut changer, mais plutôt pour réaffirmer que nous avons une monarchie fondée sur la Constitution et pour soutenir ce cadre.

Dans une interview accordée à Europa Press, Robles soutient que la position du gouvernement à l’égard de la monarchie a déjà été marquée “très clairement” par le Premier ministre, Pedro Sánchez, et se traduit par la défense par l’exécutif de la Constitution et, par conséquent, de la monarchie parlementaire.

Le ministre de la Défense voit la maison royale comme une “pièce maîtresse” des institutions espagnoles et estime que dans une démocratie “les institutions ne peuvent pas être remises en question” parce que “cela discrédite” le pays “.

“La position du gouvernement espagnol est très claire, le soutien à la monarchie parlementaire représentée par Felipe VI”, rappelant également que le roi a déjà “souligné son attachement aux valeurs éthiques et morales” et à la transparence, comme il le pense qu’il a diffusé dans son discours de Noël.

LE DÉBAT NE DOIT PAS ÊTRE LES CHANGEMENTS

En fait, Robles voit cet engagement comme comparable à celui des monarchies d’autres pays. Interrogé sur les changements à introduire dans la monarchie, le ministre de la Défense répond catégoriquement: «Je ne pense pas que ce soit le débat». “Le débat en ce moment est de réaffirmer que nous avons une monarchie parlementaire dans le cadre de la Constitution.” “Tout le reste est très respectable dans les débats, mais nous évoluons dans le cadre constitutionnel et ces lignes que le roi lui-même a marquées dans son discours”, souligne-t-il.

En outre, il assure que les relations entre Pedro Sánchez et Felipe VI sont “magnifiques” et que la monarchie et le gouvernement ont désormais “un objectif commun”, qui est de “faire de l’Espagne un pays plus grand” et de surmonter la crise sanitaire et économique générée par le coronavirus.

CRITIQUES DU PP

À son avis, dans cette ligne “il ne peut y avoir de fissures”. Et j’aimerais qu’il n’y en ait pas non plus avec l’opposition. “Il m’est difficile de comprendre qu’à un moment aussi difficile pour l’Espagne, le PP mène une politique d’opposition dans le seul but d’épuiser le gouvernement”, reconnaît-il.

Robles estime que les citoyens demandent aux dirigeants politiques de «participer» et de ne pas s’engager dans des «débats stériles» qui ne résolvent pas les problèmes des gens et ne font que contribuer à accroître la méfiance dans la classe politique.

Selon lui, cette situation a été vécue lors de la première vague de la pandémie dans les débats parlementaires au cours desquels le président a semblé demander des prolongations de l’état d’alarme. Robles a condamné le fait que le PP ait alors fait «des déclarations terribles, dures et injustes» comme si le gouvernement «ne protégeait pas suffisamment la vie des gens».

«Au-delà des erreurs que nous avons commises, c’est injuste et politiquement inacceptable», souligne-t-il, s’interrogeant également sur le fait que le «populaire» transfère ces critiques du gouvernement à la sphère européenne.

“Il existe maintenant une politique à très court terme avec pour seul objectif d’épuiser le gouvernement avec un objectif uniquement partisan. Cela n’aide ni l’Espagne ni ne nous donne cette projection que nous devons avoir en Europe”, dit-il.