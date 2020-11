Le milieu de terrain du Real Madrid Casemiro après avoir marqué contre Alav s, lors du match de Ligue de Première Division contre Alav s disputé ce samedi au stade Alfredo Di St fano, à Madrid. . / Chema Moya

Madrid, 28 novembre . .- Carlos Henrique Casemiro, milieu de terrain brésilien du Real Madrid, a assuré ce samedi, après avoir perdu 1-2 contre Alavés avec un jeu controversé dans la zone de l’équipe de Vitoria, que le VAR “est là pour aider “et a déclaré que la Liga a de” bons arbitres “.

Les médias du Real Madrid n’ont pas voulu évaluer les éventuelles sanctions qui n’ont pas été sifflées en faveur de son équipe et ont analysé un affrontement dans lequel, à son avis, l’équipe dirigée par le Français Zinedine Zidane a tout mis en œuvre pour marquer des points.

“C’est que parler après le match, ce n’est pas le bon moment. Nous devons voir. Nous savons que le VAR est là pour aider, mais bien sûr, c’est la décision de l’arbitre. Nous en Liga avons de bons arbitres. Donc, bien sûr, nous voulons qu’un penalty soit appelé. Mais l’arbitre est là pour bien le faire, le VAR est aussi là pour bien le faire et bien sûr on veut un penalty, mais c’est pour aider le football », a-t-il déclaré.

“Je pense que nous nous sommes battus, nous avons essayé, nous avons tout donné selon le manuel. Ils sont entrés mieux que nous, les 15-20 premières minutes. Ils ont marqué un but, nous avons eu beaucoup d’occasions et si vous ne marquez pas, le L’équipe rivale a un but et sait jouer au football. Ils sont venus vers nous et ont marqué deux buts », a-t-il déclaré.

Pour Casemiro, les joueurs du Real Madrid sont toujours obligés de «tout donner sur le terrain» et il a précisé qu’il pensait que l’attitude n’avait pas manqué pendant les 90 minutes de l’affrontement.

“Je pense que c’est une Ligue différente. Vous pouvez dire que toutes les équipes perdent des points. Nous devons nous adapter le plus tôt possible. Nous travaillons, essayons de faire mieux, mais c’est la meilleure Ligue du monde, une équipe d’en bas peut vous compliquer. Nous sommes dans une bonne situation. dynamique, nous avons essayé jusqu’au bout », a-t-il déclaré.

Enfin, il a évoqué la nouvelle blessure du Belge Eden Hazard: “C’est ce que c’est. La pré-saison n’a pas été bonne, nous n’avons pas le temps, les équipes nationales, les champions, beaucoup de matchs. Nous devons continuer à travailler, nous battre. Il reste encore beaucoup de choses. Nous sommes les champions, mais il faut en ajouter trois par trois. La journée n’a pas été possible et il faut continuer à travailler », a-t-il conclu.