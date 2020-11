14/10/2020 Genoveva Casanova et Cayetano Martínez de Irujo entretiennent une très bonne amitié après leur séparation conjugale EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD (EUROPA PRESS /)

MADRID, 29 ANS (CHANCE)

Profitant du temps libre dont il disposait, Cayetano Martínez de Irujo a démontré les bonnes relations qu’il entretient avec son ex-épouse et mère de ses deux enfants, Genoveva Casanova, avec un dîner très spécial auquel sa “ sœur ” a également assisté. Margaret.

Après plusieurs heures ensemble au cours desquelles les trois confidences partagées et échantillons de complicité tout au long de la soirée, Genoveva s’est distancée de ses compagnons de dîner pour éviter les photographes et c’est que le fils de la duchesse d’Alba et du mexicain préfèrent profiter de leur bonnes relations loin des projecteurs médiatiques.

Un peu agacé par la présence des photographes à la sortie du restaurant, Cayetano a demandé s’il vous plaît qu’ils le laissent en paix et c’est qu’il a assuré que ces mois compliqués de pandémie sont vécus «comme tout le monde». En attendant la fille de sa «nana», Margarita Cayarga, le cavalier a montré que Margaret est une personne très importante pour lui et qu’il partage le plus de temps possible avec elle.

Passant par un moment personnel difficile en raison de l’éloignement qu’il vit avec le reste de ses frères et sœurs, Cayetano a décidé de se concentrer sur ses projets personnels et professionnels toujours avec le soutien inconditionnel de sa partenaire, Bárbara Mirjan.